【北京疫情反彈】北京上調應變級別 中小學停課嚴格進出京管控

北京新冠肺炎疫情嚴峻， 6月16日晚，北京市召開疫情防控新聞發布會， 北京市政府副秘書長陳蓓通報，即時起，北京市應急響應級別由三級調至二級。全 市 嚴格進出京管控，境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京，其他人士 非必要不出京，否則必須持核酸證明。

恢復社區封閉式管理 鼓勵居家辦公

恢復社區封閉式管理，落實測溫、查證、驗碼、登記等措施後，方可進入。 北京市 中高風險街道鄉鎮所轄小區村，外來人員及車輛禁止進入，高風險街道鄉鎮所轄小區村進行全封閉管控，人員只進不出，進行居家觀察並做核酸檢測。

另外，北京市恢復各年級線上教學， 中小學從明日起一律停止到校上課；各類型幼兒園均不再開園。 二級響應級別下不需停產停工，但要下調辦公樓宇到崗率，鼓勵遠程、居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。 圖書館、博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30%，實行分時段預約限流。

籃球、排球、足球等團體及對抗性的運動項目場地停止開放，關閉文化娛樂場所及地下空間、體育健身場所、游泳館等。 停止團隊跨省旅遊。

在嚴格落實各項防控措施的條件下，可舉辦100人以內規模的會議，或召開視頻會議，停止舉辦會展、體育賽事和演出活動。北京並調整公共交通限流比例，控制滿載率，落實消毒通風、體溫監測、佩戴口罩、留觀區設置發熱乘客移交和信息登記等多項防控工作。

陳蓓並通報，北京新一波疫情所有病例均與新發地農產品市場有關聯。這次聚集性疫情，初步判斷由人際傳播和物品污染引發。中國疾控中心表示，還沒有證據表明三文魚是新冠病毒的宿主或中間宿主。

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