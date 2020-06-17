▲ 【中印衝突】嚴重恐超想像！印度軍人死亡增至20後 英媒稱還有多人失蹤

中印邊界衝突死傷情況可能超外界想像。印度陸軍香港時間今天凌晨表示，印度與中國部隊在拉達克加萬谷對峙點爆發衝突後，印度官兵喪生人數已增至20人。有英國媒體則稱，多名印度軍人在事後失蹤，暫未知是被俘虜、又或什麼原因。美國國務院發言人回應稱，希望事態可和平解沫。

印度陸軍在最新聲明中說，在1名軍官及2名士兵喪生後，又有17名官兵傷重不治，令喪生人數增至20人。聲明又說，雙方在爆發衝突地區的部隊已分隔開。

印度陸軍發言人稍早發表聲明指出，「周一晚間發生一場暴力對峙，造成雙方人員傷亡。印度方面的人命損失包括1名軍官及2名士兵。」聲明又說，「雙方高階軍官正在開會以緩和局勢。

美國國務院：美國支持和平解決目前的情勢

英國《每日電訊報》報道指出，還有34名印度軍人在中印衝突後失蹤，據信失蹤者應該是被俘或死亡。不過印度官方對此尚未證實。

印度亞洲國際新聞社（ANI News）報道，中國解放軍也有43名官兵死亡或重傷，但這說法未有中國官方證實消息。

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美國國務院發言人回應今次事件表示，「印度和中國都表達了降溫的希望，而美國支持和平解決目前的情勢。」

發言人說，美國正密切觀察情勢。在印度發表喪生人數後，發言人也說，「美國對其家屬表達哀悼」。

美國總統特朗普上個月曾說，他準備調停印度和中國。但特朗普政府並未詳細說明美方將提出何種方案。

與中國有邊界爭議的印度，正逐漸成為美國的盟友。美國國務院發言人指出，特朗普在6月2日與印度總理莫迪(Narendra Modi)通電話時，曾討論中國的情勢問題。

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責任編輯：鄧國強