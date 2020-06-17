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【中印衝突】兩國說導火線：印度軍人越境 VS 中國想改變現狀

國情動向 08:27 2020/06/17

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中印邊界衝突死傷情況可能超外界想像，印度官兵喪生人數已增至20人。這場數十年來中印最激烈邊界衝突的導火線是什麼，兩國官方的聲明反映出端倪。

中方周二（16日）證實中印邊防人員曾發生衝突，重點是印度軍方「越界」及襲擊中方人員。

趙立堅：中方敦促印方約束邊境士兵

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，指摘印度軍方周一襲擊中國人員，導致雙方人員發生嚴重肢體衝突，中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。

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解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校，就今次中印邊防人員衝突發表聲明：

6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。加勒萬河谷地區主權歷來屬我。

印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。

印度：中方如守協議  可避免這種情況

而印度則指責中國意圖「片面改變當地現狀」。路透社報道，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）發布聲明說，雙方在這次衝突都有傷亡，如果中國遵守兩國為降低緊張情勢而達成的協議，原本可以避免這種情況。

印度陸軍發言人稍早發表聲明指出：「昨天（週一）晚間發生一場暴力對峙，造成雙方人員傷亡。印度方面的人命損失包括1名軍官及2名士兵。」聲明又說：「雙方高階軍官正在開會以緩和局勢。」印度官兵喪生人數其後證實增至20人。

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責任編輯：鄧國強

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