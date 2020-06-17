【北京疫情反彈】北京局部封城！昨增31本地確診　全市社區封閉管理

▲ 北京局部封城！昨增31本地確診 全市社區封閉管理

北京市爆發新一輪新冠疫情，國家衞健委17日公布，內地新增33宗本地個案，其中31宗來自北京，河北、浙江各有1宗；另新增3宗疑似病例，11宗境外輸入病例。截止目前，累計確診個案83,265宗，4634人病亡。北京市已有9區為高、中風險區域，市政府16日晚宣布該市突發公共衞生事件響應級別升至二級，進一步加強出入境的防控措施；全市所有小區已實行嚴格封閉式管理。

黑龍江省周二宣布，對5月30日以來到過北京新發地、京深海鮮、順鑫石門、懷柔萬星、平谷東寺渠、朝陽松榆東里等批發市場，以及從北京市中、高風險地區返抵黑龍江省人員進行全面排查，實施14天集中隔離及7天居家隔離，接受4次核酸檢測及1次血清抗體檢測。

此外，黑龍江還嚴格控制人員進京，並將民航、鐵路、公路納入核酸檢測範圍，同時加強車輛檢查，勸返來自北京市或在京停留12小時以上的車輛。

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北京市政府副秘書長陳蓓則表示，該市要嚴格管控出入境，所有境外人員需全部集中觀察及進行核酸檢測，中、高風險地區，以及與新發地市場相關人士都禁止離開北京，而其他出京者需持7日內的核酸檢測證明；另由即日起，停止開放境內跨省區團隊旅遊業務。

響應級別提升後，有內地傳媒查詢航班資訊時，發現進出北京的航班大面積取消，中國國航、海南航空等多間航空公司，相繼因航班取消而受影響的旅客，提供免手續費退票業務。

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國家鐵路集團有限公司則指出，為配合北京市做好應急響應級別由三級提升到二級的疫情防控工作，鐵路部門決定自2020年6月17日0時起，旅客在車站、12306網站等各渠道，辦理2020年6月16日24時前已購的進出北京地區各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險的一同辦理。

另內媒周二就北京疫情，訪問湖北武漢大學醫學部病毒所楊占秋教授，楊表示北京本次是局部的區域性疫情，疫情溯源明確，感染源均來源於新發地市場，只要控制住接觸過的人和物，疫情就可以控制，他認為北京後期的疫情政策會隨着疫情的變化而轉變。

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責任編輯：游昊雲