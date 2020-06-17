【北京疫情反彈】北京取消逾千航班 中高風險人員禁離京

北京新冠肺炎疫情反彈，過去6日累計新增137宗確診病例，當局昨（16日）晚宣布北京應急響應級別由三級提升到二級，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止離京，其他人員「非必要不出京」，確需離京須持7日內核酸檢測陰性證明。北京市委常委會昨開會，要求對所有小區全面實行嚴格封閉式管理。

北京相當於局部封城，進出交通受影響。內地傳媒引述航班數據，截至今日上午9時10分，北京首都國際機場及大興機場共取消1255個航班，出港、進港航班的取消率均超過60%。國航、海航等多家航空公司針對進出北京航班提供免手續費退票。

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有民航界人士稱，民航業剛剛恢復，商務出行活動增多，加上臨近端午節，各個航空公司的機票數量有所上漲，市場出現回暖跡象，惟隨著疫情防控升級，民航業將再次受到打擊。

鐵路免費退票 多條省際客運停運

隨著防疫措施升級，鐵路部門決定，昨日或之前購買的進出北京各次列車有效車票，可免費退票。

公路方面，北京最大的長途客運站─六里橋汽車站，前往河北、河南、山西等地的107趟客運班線將陸續停運。另一四惠客運站今起暫停省際班線運營。北京公交集團前期已恢復運營的跨省公交線路則仍正常運營，有 5條線路繼續停駛。 另外，河北、天津、山東等地昨起部分進京客運班線暫停。

在北京宣布應急響應級別由三級調至二級後，網傳北京多條高速部分路段進出京雙方向封閉。內媒稱消息不實，引述首發集團表示，目前沒有接到高速封閉的有關通知。

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責任編輯：林佩怡

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