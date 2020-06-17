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【北京疫情反彈】疫情蔓延！一文看清4省出現北京確診關聯病例

社會熱點 10:59 2020/06/17

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北京市爆發新一輪新冠疫情，其關聯個案已蔓延擴散至4省，包括浙江、河北、四川與遼寧，以下為關聯個案的詳情：

一、浙江

據浙江衛健委消息，16日浙江新增確診病例1例。患者是36歲的吳某某，戶籍屬台州市溫嶺市，長期於北京新發地批發市場經商。從北京返回溫嶺後，因發燒、頭暈、咳痰及胸悶等癥狀前往溫嶺市第一人民醫院發燒門診就診，並主動上報當地衛生院。16日核酸檢測結果為新冠病毒陽性。

二、河北

據河北衛健委消息，16日河北新增確診病例1例，屬於雄安新區安新縣無症狀感染者轉確診，新增無症狀感染者1例，屬北京市關聯確診病例的密切接觸者。15日河北則新增確診病例4例，其中雄安新區安新縣3例（2例為北京市確診病例的密切接觸者，1例為本地確診病例的密切接觸者），定州市1例（為北京市新發地市場經營者）。

14日河北則新增新冠病毒確診病例3例，屬北京市11日新增本地確診病例的密切接觸者，新增無症狀感染者1例，屬北京市11日新增本地確診病例的密切接觸者。

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疫情蔓延！浙江、河北、四川與遼寧4省出現北京確診關聯病例

三、四川

據四川衛健委消息，15日四川新增新冠病毒肺炎確診病例1例，患者9日從北京乘機抵達後乘私家車抵達雅安市石棉縣，其丈夫屬6月13日北京確診病例。

四、遼寧

據遼寧衛健委消息，13日新增2例新冠肺炎確診病例，均為6月12日沈陽市報告的無症狀感染者轉歸確診病例，屬北京12日確診病例密切接觸者，其中1例屬普通型病例、1例屬輕型病例。

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責任編輯：游昊雲

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