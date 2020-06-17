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【中印衝突】敏感時刻　解放軍西藏軍區實兵實彈演習

國情動向 12:47 2020/06/17

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中印邊境爆發衝突之際，解放軍西藏軍區昨日透露，近日舉行立體拔點實兵實彈演習，以遠火、地導、特戰、陸航、電抗、工化等兵種組成聯合戰鬥群，對目標實施立體拔點行動，測試聯合高原部隊的作戰能力。

中新網報道，演習在海拔4700米的地方舉行，這次演習，共設置各類靶標逾場個，全面檢驗各類型火力的打擊效能和部隊在高海拔地區的突擊能力，又出動數十輛裝甲運送車和坦克推進敵陣前沿陣地。

西藏軍區某旅旅長張家林表示，演習中各兵種力量克服惡劣環境帶來的影響，採取全域聯合打擊、立體突入奪控的戰法，運用彈砲結合精準狙殺、無人平台察打一體的打法，讓聯合戰術訓練走深走實，為完成多樣化的使命任務打下基礎。

頻頻演習騷肌肉 劍指印度？

值得注意，主要負責應對印度威脅的西藏軍區，近期頻頻演習、大騷肌肉。

火砲陣地交叉火力射擊

高射機槍手瞄向敵陣觀察哨，坦克發起攻擊。

武裝直升機向目標點進發

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中新網周日（14日）報道，西藏軍區某旅步兵營近日在海拔4700多米的地域組織步坦協同演練，全面檢驗部隊兵種協同和快速反應能力。

中國軍視網上周六（13日）報道，西藏軍區某合成旅，近日在海拔4500米的陌生地域組織一場電抗分隊女兵強化訓練考核。中國軍網稱，這場考核旨在提升電抗分隊野戰技能及實戰化能力。

在上周三（10日），中新網報道稱，近日在海拔3700多米的雪域高原某練兵場，西藏拉薩警備區某團組織了一場多課目綜合演練。該團設置了複雜的演練背景，把實戰特情融入演練全過程，從難、從嚴錘煉官兵在高原環境下的作戰能力。

另外，本月1日，央視披露，西藏軍區某合成旅近日在海拔4700米的演訓場，演練全戰術背景下的夜間滲透破襲，檢驗偵察分隊特殊地域條件下的作戰能力。

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