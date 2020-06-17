▲ 【中印衝突】互毆細節首曝光 17印度軍人負傷後活活凍死

中印爆發40多年來最嚴重軍事衝突。中印軍人星期一在邊境加勒萬河谷地區爆發嚴重衝突，印度軍方表示，死亡的印度軍人增至20人。華爾街日報引述消息，曝光衝突細節，當中17名印軍可能是負傷後，在高海拔地區活活凍死。

這是自1962年中印邊境戰爭之後，中印邊境衝突中首次有軍人死亡。印度軍方表示，事件中死亡的印度軍人增至20人。

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華爾街日報指出，目前尚不清楚這些印度士兵的死因，但一名高級軍事官員表示，雙方在衝突中都沒有開槍，一些士兵被嵌入釘子的棍棒毆打致死。

外電：中印雙方都沒開槍

據了解，中印雙方曾達成的協議，限制了在對抗中使用槍支，以防止發生致命衝突。

上述印度高級軍事官員說，當中17名印度士兵可能是因為在爭鬥中受傷後。暴露於高海拔嚴寒環境而死。

法新社等外媒此前也引述消息人士指出，在這場衝突中，並沒有人使用槍械射擊，其中至少3名死者是遭到石頭砸死。

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印度媒體The Times Of India指出，中國方面有43人傷亡。但中方未有證實這種說法。

解放軍西部戰區新聞發言人張水利指責是印軍違背承諾，再次越過實際控制線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。他促請印方回到對話會談，解決分歧。

中國外交部發言人趙立堅表示，印度軍方星期一兩次越過邊界作出挑釁，攻擊中方人員，導致雙方邊防人員發生嚴重肢體衝突。趙立堅沒有透露中方有沒有傷亡，但表明中國已經向印度表達強烈抗議，重申中方有意維護與印度邊境的和平。

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