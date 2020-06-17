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【華為5G】加拿大施壓電訊商Telus 去除首都地區華為4G設備

國情動向 12:48 2020/06/17

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西方國家持續就國安問題審查華為。據報加拿大電信運營商Telus Corp (T.TO)正面臨政府部門的壓力，要求它在首都地區的4G網絡中去除華為設備。

曾與政府達成諒解：不在首都使用華為設備

據環球郵報（The Global and Mail）報道，Telus在其位於加拿大首都地區的4G無線網絡中使用了華為的設備，這違反了它曾與政府部門達成的諒解備忘錄。

國家安全部門消息人士稱， Telus與工業部（該部門現已更名為創新、科學和經濟發展部）早在幾年前就達成了一項諒解備忘錄，其中提到，Telus不會在首都地區使用華為設備。消息人士稱，這項承諾是自願的，並不是作為正式協議草擬的。

做出這一承諾後，Telus在該地區的蜂窩站點中使用了西方電信設備製造商的設備，可能是諾基亞（Nokia），其中包括許多政府部門，加拿大皇家騎警，加拿大銀行，國家研究委員會和安全機構總部附近的場所。

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消息人士稱，但在某些時候，Telus用華為設備代替了它。安全專家警告這是潛在的國家安全風險。創新、科學和經濟發展部一直敦促Telus將華為設備從該地區撤離。消息人士稱，在與政府的私人對話中，Telus拒絕了它向國防部作出承諾的想法。

不過，Telus方面表示，公司就在何處使用華為設備方面，對政府保持透明，還稱公司所做的一切都符合聯邦機構通信安全機構的安全審查程序。

Telus在2月表示將使用華為設備推出5G服務，不過在6月，它又宣布與愛立信和諾基亞建立合作夥伴關係，但並未退出與華為的關係。

責任編輯：尹航

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