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【中印衝突】環球時報批印度有兩個誤判 以為自己軍力比中國強

國情動向 12:28 2020/06/17

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中印兩國軍隊15日在邊界爆發衝突互有死傷，官媒《環球時報》今發社評，直指印度存在兩個誤判：誤以為中美關係不好，中方不願意與印度交惡；印度民間一些人誤以為印度軍力比中國強。

社評稱，印度傲慢自大、有恃無恐是兩國邊境地區持續緊張的主要原因。近年來新德里在中印邊界問題上奉行越來越強硬的路線，很大原因是出於兩個誤判。社評指出，一是印方認為中國受到美國不斷加大的戰略壓力，不願與印度交惡，因而缺少在邊界問題上回擊印方挑釁的意志。二是印度民間誤認為印度的軍力比中國強，從而影響印度輿論的清醒，也給印度對華政策增加壓力。

社評稱，美國用推行印太戰略拉攏印度，助長一些印度精英的上述誤判。2017年印軍悍然越線開入洞朗地區，公然挑戰中國領土主權，就是這種傲慢自大導致的瘋狂。印度這幾年在中印邊境地區採取明顯的「進取姿態」，在印度輿論中引起歡呼，不能不說，印度精英們當前的對華心理很不健康，也很危險。

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社評向新德里喊話稱，美國能向中印關係方向投入的資源是很有限的，它絕不會出錢出力來幫助實現印度的利益，它能夠做的只是伸過來一個槓杆，尋找一個支點撬動印度同中國交惡，讓印度為華盛頓的利益賣命服務。

社評並稱，中印的實力差距是明擺著的，中國不想把中印邊界問題變成一場實力對抗，這是中方很真實的善意和克制。但是中方針對邊境地區形勢充滿自信，「我們不想也不製造衝突，但不懼怕衝突…我們絕不會拿底線與任何力量做交易。」而這次加萬谷（Galwan Valley）導致雙方軍隊的死亡，說明中印邊境的局勢有了失控的嚴重苗頭。

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社評並稱，中印兩軍高層事發後的表態都比較克制，似乎都希望和平處理這次衝突，不讓其進一步升級的信號。「尤其是中方沒有公布我方軍人的傷亡情況，這像是要避免兩國輿論進行傷亡比較，導致進一步的情緒對峙」。

社評最後呼籲印方加強管束一線部隊和工程人員，切實遵守兩國軍方高層溝通達成的共識。相信局勢降溫對大家都有好處，因此值得中印前線部隊共同為此做出努力。印度陸軍指出，15日衝突迄今已造成印度20名軍人死亡。中國軍方昨天僅稱也有傷亡，迄今未公布具體數字。

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責任編輯：游昊雲

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