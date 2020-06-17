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【中國經濟】社科院專家：今年中國經濟或增長3% 料下半年降準減息

經濟脈搏 12:13 2020/06/17

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中國社科院研究員張明昨日（16日）在一場網絡論壇表示，隨著政府加大政策支持力度，今年中國經濟可能增長3%；但新冠肺炎疫情衝擊訂單，製造業將非常艱難。

路透社報道，張明指出，隨著企業加快生產，第二季GDP或恢復到2-3%的增長。

受新冠肺炎疫情衝擊，今年中國首季經濟萎縮6.8%，是有記錄以來首次萎縮。而上月公布的政府工作報告未有設定GDP增長目標，突顯經濟前景的不確定性。

張明預計，人民銀行將在下半年下調基準利率、中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR），並兩次下調存款準備金率（RRR）。

官媒：6月末至7月初或降準

新華社旗下《經濟參考報》今日頭版刊發評論文章，指下半年中國貨幣政策的可能節奏是，短期以放量為主，降準大概率，資金套利緩解之後將再度開啟降息窗口，存款基準利率也有可能調降。其中提到，6月15日MLF降息預期落空後，降準概率進一步提升，可能時間點在6月末至7月初。

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文章認為，國內外疫情反覆，中國穩增長穩就業的壓力仍然巨大，在「六穩」「六保」的總要求下，政策逆周期調節力度無疑將加碼。

事實上，新冠肺炎病例仍在世界其他地區蔓延並激增，北京疫情亦反彈，外界對第二波疫情的擔憂加劇。

張明亦在論壇上表達了對4月以來海外訂單減少的擔憂，認為下半年製造業將非常艱難。

【中國經濟】一文看懂 中國4招力推外貿企業轉內銷

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他又稱，房地產市場具有彈性，但房地產投資不會大幅上升，因為政策緊控基調不會從根本上逆轉，因此增長將不得不主要依賴基礎設施。

責任編輯：林佩怡

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