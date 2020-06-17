  • 30°C
香港時間 : 2020617日 (三) 14:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【北京疫情反彈】中疾控主任：新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」

國情動向 13:02 2020/06/17

分享：

北京連日出現新冠肺炎本土病例，6日以來累計137人染疫，這輪疫情究竟何時開始發生並擴散？中國疾控中心主任高福稱，新冠病毒會在陰暗潮濕等環境「潛伏」，再突然暴露給好多人，推斷北京這次疫情時間可能要前推1個月，但強調有關推測仍需進一步驗證。

全國政協昨在上海就完善重大疫情防控機制開展專題調研，高福稱新冠病毒會在一些陰暗潮濕、比較污染、不好的環境潛伏下來，之後在一定時間內再突然暴露給好多人。

【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大

【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道

京疫情時間 或提前推1個月

「北京這次很可能不是6月初， 5月底才出現的病人，很可能要提前推一個月，這裡面已經有好多無症狀感染或者輕型病人，才使得排毒能在環境裡能有那麼多的病毒，」高福表示，這是現在的推測，還需要進一步驗證，但要以防控的角度作出提醒。

高福的講法，與中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前的觀點有所不同。

吳尊友前日接受央視節目訪問時稱，從發現的病例來看，北京發現病例、出現感染的時間最早應該在5月底前後。他當時認為，北京市疫情應該是早期就被及時發現了，因為病例都指向新發地市場，說明沒有造成廣泛傳播；另外，從北京的病例特徵，沒有觀察到家庭聚集性傳播，也沒有觀察到病人就診在醫院發生交叉傳播。

不過，吳尊友也提到，北京新發地市場與武漢當初在華南海鮮市場出現的疫情，都有一定的相似性。「這裡有沒有共同的規律，我們也在思考，在分析，在探索。在這些市場都有一個特點，就是潮濕的地方，陰冷的地方可能適合病毒生存。」

【北京疫情反彈】都是菜市場爆疫 一文看懂北京武漢有何不同

【北京疫情反彈】北京取消逾千航班 中高風險人員禁離京

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
2020/06/15
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道
2020/06/16
【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道
【北京疫情反彈】都是菜市場爆疫 一文看懂北京武漢有何不同
2020/06/16
【北京疫情反彈】都是菜市場爆疫 一文看懂北京武漢有何不同
【北京疫情反彈】北京取消逾千航班 中高風險人員禁離京
今日
【北京疫情反彈】北京取消逾千航班 中高風險人員禁離京
【北京疫情反彈】疫情蔓延！一文看清4省出現北京確診關聯病例
今日
【北京疫情反彈】疫情蔓延！一文看清4省出現北京確診關聯病例
新冠肺炎疫情 疫情 海鮮 北京 中國 中國疾病預防控制中心 武漢 新冠肺炎

上一篇文章

【中印衝突】敏感時刻　解放軍西藏軍區實兵實彈演習（有片）

下一篇文章

【華為5G】加拿大施壓電訊商Telus 去除首都地區華為4G設備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬　中印倘開戰誰佔優？
【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬　中印倘開戰誰佔優？
【中印衝突】中印邊境爆衝突20印度軍人死　胡錫進稱中方亦有傷亡
【中印衝突】中印邊境爆衝突20印度軍人死　胡錫進稱中方亦有傷亡
【中印衝突】嚴重恐超想像！印度軍人死亡增至20後 英媒稱還有多人失蹤
【中印衝突】嚴重恐超想像！印度軍人死亡增至20後 英媒稱還有多人失蹤
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中印衝突】中印為何衝突不斷？一文看懂兩國邊界糾紛來龍去脈
【中印衝突】中印為何衝突不斷？一文看懂兩國邊界糾紛來龍去脈
【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）
【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）