【北京疫情反彈】中疾控主任：新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」

北京連日出現新冠肺炎本土病例，6日以來累計137人染疫，這輪疫情究竟何時開始發生並擴散？中國疾控中心主任高福稱，新冠病毒會在陰暗潮濕等環境「潛伏」，再突然暴露給好多人，推斷北京這次疫情時間可能要前推1個月，但強調有關推測仍需進一步驗證。

全國政協昨在上海就完善重大疫情防控機制開展專題調研，高福稱新冠病毒會在一些陰暗潮濕、比較污染、不好的環境潛伏下來，之後在一定時間內再突然暴露給好多人。

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京疫情時間 或提前推1個月

「北京這次很可能不是6月初， 5月底才出現的病人，很可能要提前推一個月，這裡面已經有好多無症狀感染或者輕型病人，才使得排毒能在環境裡能有那麼多的病毒，」高福表示，這是現在的推測，還需要進一步驗證，但要以防控的角度作出提醒。

高福的講法，與中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前的觀點有所不同。

吳尊友前日接受央視節目訪問時稱，從發現的病例來看，北京發現病例、出現感染的時間最早應該在5月底前後。他當時認為，北京市疫情應該是早期就被及時發現了，因為病例都指向新發地市場，說明沒有造成廣泛傳播；另外，從北京的病例特徵，沒有觀察到家庭聚集性傳播，也沒有觀察到病人就診在醫院發生交叉傳播。

不過，吳尊友也提到，北京新發地市場與武漢當初在華南海鮮市場出現的疫情，都有一定的相似性。「這裡有沒有共同的規律，我們也在思考，在分析，在探索。在這些市場都有一個特點，就是潮濕的地方，陰冷的地方可能適合病毒生存。」

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責任編輯：林佩怡

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