協助709律師維權余文生律師（53歲）於前年1月發表《修憲公民建議書》後被帶走，妻子許艷此後奔波北京、江蘇徐州。余文生案去年5月在沒知會家屬的情況下開審，至今早判決。許艷向記者發錄音指，收到徐州市檢察院電話，余文生今早被判監4年、剝奪政治權利3年。她擔心，丈夫「未來處境會比王全璋更難」。

許艷引述當局指，余文生堅持無罪，他不服判決，要求上訴，又稱當局沒告訴家人和律師就開庭和判決。許艷又指出，未來10天上訴期，律師或會到徐州高院處理。由於北京目前因為疫情嚴格管制離京人士，許能否到徐州也成問題，但表明「只要我能去我都會去」。

▲ 709律師余文生突遭判監4年 妻許艷稱丈夫會上訴

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此前709維權律師王全璋過了5年才見上家人，許艷指出，已有心理準備5年或更長時間後才能見回余文生，擔心丈夫「未來處境會比王全璋更難」，她亦擔心丈夫的人身安全。

余文生被捕後，許豔持續奔走爭取會見，獲國際關注，多國駐北京使館均曾派員探視許豔。許豔也曾經被當局依涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」帶走，數小時後獲釋。余文生曾在2014年因支持雨傘運動被捕，他在2018年1月18日，寫了修改憲法的建議，1月19日在送孩子上學的樓下被捕。

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責任編輯：游昊雲