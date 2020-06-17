【中印衝突】兩個動作藏玄機　中印爆熱戰機會很微

中印爆發40多年來最嚴重軍事衝突，中印軍人周一在邊境加勒萬河谷地區互毆，印方稱死亡的印度軍人增至20人，中國傷亡情況末知。外界憂慮中印「擦槍走火」、恐將點燃熱戰。但這種可能性畢竟相當細，從中印雙方的兩個動作，可看出端倪。

中印這次45年來首現死亡的流血衝突，無疑是為地緣政治投下震撼彈。套用美國政府智囊、華盛頓布魯金斯學會（Brookings Institution）中印關係專家Tanvi Madan的話，周一爭端出現士兵喪生令人擔憂，表明雙方管控爭議邊境及周邊軍事活動的協議可能正在出現裂痕。

兩國即時對話 顯示不欲衝突惡化

新德里政策研究中心（Centre For Policy Research）戰略研究教授Brahma Chellaney更憂慮，「對峙中出現士兵喪生，凸顯了爆發更大規模軍事衝突的風險」。

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但事件是否已令中印瀕臨兵戎相見邊緣？這又恐怕不是事實。

因為只要細心觀察中印2個關鍵動作，可以看到北京與新德里都在極力為事態降溫，防範山頭衝突升級為「熱戰」。

其一是印度陸軍在衝突後發出聲明，透露中印軍方高層官員正開會緩和局勢，反映雙方都不欲打仗。 其二是中國對中方兵員是否有死傷，保持極度低調。儘管解放軍西部戰區聲明，批評印度軍隊蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，「造成人員傷亡」。但始終沒說明，這些傷亡人員有沒有中方人員。

觀察者指，這背後可能有兩個原因，一是中方的確沒有兵員傷亡；二是就算真的有傷亡，中方亦希望保持低調處理，防範消息傳回國內，引發民間反彈、要求強硬應對印度，壓縮中央應變事件的迴旋空間。

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從各種跡象反映，中印今次只是偶發的衝突升級，幸造成流血，兩國尚沒偏離盡力管控邊境糾紛的總體共識。

中國是否有死傷 中國保持低調冷靜

況且，印度目前正要集中精力面臨新冠肺炎及疫情帶來的經濟問題；中方隨疫情及經濟下行壓力外，還要應對中美關係惡化、乃至香港及台灣等諸多問題，中印都沒有剩餘空間在邊境問題上角力。

一些國際關係學者都相信，中印目前爆發熱戰的可能性實在很低。但當然，中印對管控邊境矛盾不能鬆懈，以防擦槍走火、意外令局勢失控，最終損害兩國自身利益。

正如新加坡李光耀公共政策學院國際關係教授Kanti Prasad Bajpai接受華爾街日報訪問表示，中國和印度，在國內都面臨要求政府展現強大姿態的壓力，也都對對方試圖增強地緣政治影響力的做法感到不滿。

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