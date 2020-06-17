【台灣鬆綁】港澳短期商務人士若符條件 22/6起入台可縮短檢疫期

在台灣，中央流行疫情指揮中心今天宣布，下周一（22日）起，短期商務人士入境若符合4項基本條件，可申請縮短居家檢疫時間，入境5至7天後自費採檢，確認陰性則改為自主健康管理至入境後21天。而條件之一是來自低感染風險或中低感染風險國家/地區，當中包括香港、澳門等地。

疫情指揮中心表示，台灣疫情趨緩且穩定控制中，對於開放國際經貿活動，宣布下周一起，短期商務人士若同時符合以下4項基本條件，可申請縮短居家檢疫時間︰

一、依指揮中心宣布可入境之人士 二、申請來台停留天數少於3個月 三、短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等）商務人士 四、出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史

根據現時名單，低感染風險國家/地區包括：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低感染風險國家/地區包括：南韓、日本、馬來西亞、新加坡。

須備核酸檢驗陰性報告 入台第5及7天自費篩檢

符合上述4項申請條件之商務人士，申請時應備妥邀請廠商提供的相關證明文件資料、在台行程表及防疫計劃，同時須準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告以備查驗。

完成申請的商務人士，如出發地為低感染風險國家/地區，入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關，申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。

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在取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天，期間應每日量體溫，並配合雙向簡訊回報健康狀況，並按行程表安排進行有限度的商務活動，且採用實名制，記錄每日活動及接觸人員，盡量避免出入公共場所。外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。

其他非適用申請條件者，若有特殊商業需求或其他必要活動，可專案提出個案辦理。另基於互惠原則及各國疫情安全的前提下，可與個別國家再商定簡化檢疫程序。

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責任編輯：林佩怡

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