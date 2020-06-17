【中印衝突】回到石器時代？中印衝突只用木石不開槍　全因24年前協議

中印於邊境再爆衝突，至少20名印度軍人死亡。有消息指，雙方在衝突中都沒有開槍，一些士兵被嵌入釘子的棍棒毆打致死。早前也有傳出邊境士兵互擲石頭、發生肢體衝突的消息。中印邊境之爭，為何不用槍械炮火，反要用木板、石頭等原始武器？一切從上世紀九十年代一份中印協議說起。

士兵行為重返冷兵器時代？

根據1996年中印關於實際控制線（LAC）的一則協議（附協議原文），雙方明確，邊境衝突中應減少或限制野戰部隊、邊防部隊、準軍事部隊和任何武裝力量的數量。

同時，雙方應減少或限制作戰坦克、步兵作戰車輛、口徑為75毫米或更大的槍支（包括榴彈砲）、120毫米或更大口徑的迫擊砲、地對地導彈、地對空導彈和其他雙方同意的武器系統。

The two sides（中印雙方） shall reduce or limit the number of field army, border defence forces, paramilitary forces and any other mutually agreed category of armed force deployed in mutually agreed geographical zones along the line of actual control to ceilings to be mutually agreed upon. The major categories of armaments to be reduced, or limited are as follows: combat tanks, infantry combat vehicles, guns (including howitzers) with 75 mm or bigger calibre, mortars with 120 mm or bigger calibre, surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles and any other weapon system mutually agreed upon.

這份協議約束了中印兩軍，在邊境對抗時不使用槍炮，以防止發生致命事件、甚至由山頭衝突升級為熱戰。

事實上協議下，中印近年的邊界糾紛中，兩國兵員多用木頭、石塊襲擊對方，輿論場有人形容這如「回到石器時代」。

以今次邊界衝突為例，雖造成至少20名印度軍人死亡，但雙方其實並沒有開槍。

《華爾街日報》就指出，目前尚不清楚這些印度士兵的死因，但一名高級軍事官員表示，雙方在衝突中都沒有開槍，一些士兵被嵌入釘子的棍棒毆打致死。

法新社等外媒此前也引述消息人士指出，在這場衝突中，並沒有人使用槍械射擊，其中至少3名死者是遭到石頭砸死。

責任編輯：尹航

【中印衝突】兩個動作藏玄機 中印爆熱戰機會很微

【中印衝突懶人包】中印數十年來3次重大衝突 一次看清原因和結果

【中印衝突】環球時報批印度有兩個誤判 民間自以為軍力比中國強

【中印衝突】特朗普欲當「和事佬」 美：希望中印和平解決爭端

【中印衝突】中印為何衝突不斷？一文看懂兩國邊界糾紛來龍去脈