【北京疫情反彈】滬指收市微升0.1% 醫藥股領漲

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）與中共中央外事辦主任楊潔篪會晤前，內地股市今日（17日）維持震盪態勢，滬指收市微升0.1%，醫藥股領漲。

滬指收市報2935.87點，升0.14%；深證成指報11420.84點，升0.19%。創業板指全日則升0.15%，報2263.96點。

滬深兩市成交略有放量，合計7388億元（人民幣，下同），其中滬市成交2780億元，深市成交4608億元。北向資金今日淨流出逾27億元。

從盤面上看，生物疫苗、中藥、國防軍工板塊漲幅居前，酒店餐飲、汽車、視頻飲料板塊跌幅居前。

美國國務院證實，蓬佩奧會於當地周二前往夏威夷，並逗留至周三，副國務卿比根（Stephen Biegun）亦會隨行。

有報道指，蓬佩奧會在珍珠港希卡姆（Hickam）空軍基地，與楊潔篪率領的中方團隊會晤。雙方或討論廣泛議題包括中美貿易、新型冠狀病毒疫情、香港情況和朝鮮半島局勢等。

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此外，北京昨日新增31宗新型冠狀病毒本土病例，6日累計已有137宗個案。北京市已有9區為高、中風險區域，市政府16日晚宣布突發公共衞生事件響應級別升至二級，進一步加強出入境的防控措施；全市所有小區已實行嚴格封閉式管理。

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責任編輯：蒯宇澄

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