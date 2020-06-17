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【中印衝突懶人包】中印爭什麼？紐約時報3條Q&A話你知

國情動向 17:11 2020/06/17

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【中印衝突懶人包】中印爭什麼？紐約時報3條Q&A話你知

中印爆發多年來最嚴重軍事衝突，印度稱死亡印軍增至20人。中國與印度這兩個核武大國，圍繞喜馬拉雅山脈邊界線的爭論，已持續了數十年時間，今次流血衝突雖是嚴重，但卻只是兩國曠日持久邊界角力的延續。兩國究竟爭什麼？《紐約時報》用3條Q&A（Question and Answer）說明背景

Q1.什麼是「實際控制線」？它為什麼重要？

A1.印度和中國60年前因邊界爭端打過一仗，兩國在1962年達成了暫時的停戰協定。

雖然中印從未就兩國在喜馬拉雅山脈這片高原上的邊界線，舉行過正式談判，但停戰協定確立了一條長達3400公里的「實際控制線」。

從那以後，這個地區一直保持著不穩定的和平。但每當這裡有暴力事件爆發，全世界都會焦慮地關注。

而周一晚間，這種暴力呈現了新一波危險，20名印度軍人（其中包括一名軍官）被中國軍隊打死。據說，這是數十年來，這個海拔4300多米地方的衝突首次造成人員傷亡。

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Q2.兩國在爭什麼？

A2.雖然「實際控制線」的目的是用劃定一條分界線，以緩解1962年戰爭後兩國之間的緊張關係，但兩國對這裡的許多土地仍存在爭議。

中國和印度都通過修建公路、電話線和飛機跑道等基礎設施，以及派軍隊進行定期巡邏，來推進自己的主權主張。

這條分界線穿過一個被稱為拉達克的地區。拉達克是克什米爾的一部分，但位於該地區不太為人所知的佛教地區。

拉達克與西藏接壤，有時甚至被稱為小西藏。拉達克位於幾條重要貿易路線的交叉口，有著豐富的貿易歷史。但中國在20世紀60年代關閉了西藏和中亞的陸路邊界後，拉達克的貿易停止了。

如今，這片人口稀少但極為美麗的土地主要以旅遊目的地聞名。

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兩國爭議邊界地區。

Q3.什麼事情導致了目前的僵持局面？

A3.今年5月，駐紮在喜馬拉雅山高海拔營地的中印士兵發生了一場大鬥毆。北京方面的反應迅速有力。

中國軍隊在喜馬拉雅山的幾個邊境點與印度士兵發生了衝突，這些邊境點有的相距約1600公里。從那以後，兩國軍隊都向該地區派遣了數千名援軍。

印度分析人士說，中國用自卸卡車、挖掘機、運兵車、火炮和裝甲車加強了軍力，目前佔領著印度控制的一些地方。

而引發最近緊張局勢的導火線，似乎是印度軍隊正在加爾萬山谷的山口修建公路，這條公路將通往一個偏遠的空軍基地。軍事分析人士說，這條公路完全在印度控制區域內，但中方似乎決意要挫敗印度提升其軍事地位的努力。

中方如何應事件

另一方面，中國外交部發言人趙立堅16日證實中印邊防人員曾發生衝突。在外交部例行記者會上，趙立堅指摘印度軍方周一襲擊中國人員，導致雙方人員發生嚴重肢體衝突，中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。

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解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校，就今次中印邊防人員衝突發表聲明：

6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。加勒萬河谷地區主權歷來屬我。

印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。

責任編輯：鄧國強

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