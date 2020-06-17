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【中澳關係】澳洲批中俄製造「假訊息大流行」 籲強化國際組織功能

國情動向 16:16 2020/06/17

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在中澳關係緊張之際，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）警告，中國和俄羅斯製造「假訊息大流行」（infodemic）威脅全球民主政治；對此，澳洲更要彰顯民主價值反制，並主張強化國際組織的功能。

潘恩16日晚於澳洲國立大學（ANU）國家安全學院（National Security College）發表演講時指出，中國和俄國於新冠肺炎疫情期間散播「假訊息」（disinformation），試圖達到鞏固專制政治體制的目的，「歐盟執委會（European Commission）上星期發表報告指出，尤其是俄羅斯和中國等國家，蓄意散播假訊息，試圖破壞以民主為基礎的公共辯論、激化社會對立。」

澳洲外長批中俄製造「假訊息大流行」 籲強化國際組織功能

潘恩又指出，中俄兩國同時趁著疫情，以假消息吹捧自己國家的形象。她還提到，在歐盟的報告發表後，社交媒體推特（Twitter）隨即公開3.2萬個帳號，並指這些帳號涉及俄國、中國和土耳其「與官方有關的資訊戰行動」，「有些國家利用疫情破壞民主政治，並且替他們的專制政治模式宣傳。」

【中澳關係】澳洲男子走私毒品被中國判死刑 澳總理尋求與中國交涉

中澳關係緊張之際 澳洲男子走私毒品廣州被判死刑

對於中國政府近日警告民眾不要前往澳洲觀光和留學；潘恩批評，這是中國散播假消息的又一事例，「不論種族和性別，來自世界各地的留學生和觀光客，澳洲都一概歡迎；對於個別犯罪案件，全國的執法機構都有能力和有意願去處理的。」

潘恩強調，面對中國等國家散播假消息，澳洲的反制之道著重「事實和透明度」，並要「在自由民主價值的基礎上」持續推動國內外合作。潘恩表示，澳洲主張強化國際組織的功能。

她解釋，在面對疫情關頭，正是最需要互相合作和理解的時候，但偏偏虛假資訊泛濫卻「造成恐懼和分化的氛圍」；對此，澳洲的做法是持續與世界衛生組織（WHO）等國際組織合作，並且主張要強化國際組織的功能，以便促進國際社會的進一步合作。

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責任編輯：游昊雲

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