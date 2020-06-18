【中印衝突】中印戰爭機會低  關係惡化代價大

中印爆發自1962年邊境戰爭以來最嚴重衝突，中印軍人本周一（6月15日）在加勒萬河谷地區互毆，雙方據報互有數十人傷亡。外界擔憂中印戰火一觸即發。不過，據雙方事後的反應看，都不願意衝突事態升級。但今次流血事件肯定將會令兩國關係惡化，後果嚴重。

之所以預期爆發第二次中印戰爭的機會低，一是雙方軍人今次衝突並沒有開槍放炮，而是以石頭、棍棒互毆，顯示衝突是兩方士兵近距離接觸發生摩擦所致。二是事件發生後的雙方的表態都比較克制，似乎是希望和平處理這次衝突，不讓其進一步升級的訊號。尤其是中方沒有公布軍人的傷亡情況，避免輿論進行傷亡比較，導致情緒對峙。

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事實上，中印都是擁有核武器的大國，兩國領導人無論從何種角度說，都會極力避免令衝突事態升級，演變成失控的戰爭。

戰略安全環境趨嚴峻 礙拓展印度市場

不過，這次嚴重的邊境流血衝突，將不可避免地重創兩國關係。對中國來說，在當前中美關係交惡之際，又多了個愈來愈敵意的亞洲巨人印度，可謂「腹背受敵」。周邊戰略安全環境更趨嚴峻。

其次，13億人口的印度是近年來中國積極拓展的一個潛力巨大的市場，以智能手機為例，目前印度市場前兩名均為中國品牌的手機。根據IDC調查，小米去年第四季續是印度智能手機市場排名第一，出貨量按年增15.9%至1070萬部，市佔率達29%。國產vivo手機出貨量超越了三星，大升96.5%至690萬部，市佔率18.8%，排在第二位。

在爆出中印流血衝突後，周三（17日）上午小米（01810）股價即時大跌3.1%。市場憂慮印度出現排華情緒，殃及在印度市場的中企發展。

再者，印度是南亞第一大國，也是印度洋上的大國，是中國倡導的「一帶一路」上的重要節點國家。對於「一帶一路」，無論是絲綢之路經濟帶還是海上絲綢之路，印度都存在很大的影響。

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此前，中方一直積極游說印度加入「一帶一路」戰略，而印度始終保持觀望態度。經歷今次邊境嚴重衝突後，相信印度不但不會加入「一帶一路」，扼印度洋交通咽喉的印度，還可能成為中國「一帶一路」戰略的最大阻力。

本報記者：黃兆康

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