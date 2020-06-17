【中印衝突】中印戰爭機會低  關係惡化代價大（訂戶專享）

中印爆發自1962年邊境戰爭以來最嚴重衝突，中印軍人本周一（6月15日）在加勒萬河谷地區互毆，雙方據報互有數十人傷亡。外界擔憂中印戰火一觸即發。不過，據雙方事後的反應看，都不願意衝突事態升級。但今次流血事件肯定將會令兩國關係惡化，後果嚴重。

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