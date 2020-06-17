【中印衝突】中印戰爭機會低 關係惡化代價大（訂戶專享） 國情動向 17:11 2020/06/17 分享： 中印爆發自1962年邊境戰爭以來最嚴重衝突，中印軍人本周一（6月15日）在加勒萬河谷地區互毆，雙方據報互有數十人傷亡。外界擔憂中印戰火一觸即發。不過，據雙方事後的反應看，都不願意衝突事態升級。但今次流血事件肯定將會令兩國關係惡化，後果嚴重。 ... 相關文章 【中印衝突懶人包】中印爭什麼？紐約時報3條Q&A話你知 今日 【中印衝突懶人包】中印爭什麼？紐約時報3條Q&A話你知 【中印衝突】回到石器時代？中印衝突只用木石不開槍 全因24年前協議 今日 【中印衝突】回到石器時代？中印衝突只用木石不開槍 全因24年前協議 【中印衝突】兩個動作藏玄機 中印爆熱戰機會很微 今日 【中印衝突】兩個動作藏玄機 中印爆熱戰機會很微 【中印衝突懶人包】中印數十年來3次重大衝突 一次看清原因和結果 今日 【中印衝突懶人包】中印數十年來3次重大衝突 一次看清原因和結果 【中印衝突】中印邊境爆衝突20印度軍人死 胡錫進稱中方亦有傷亡 今日 【中印衝突】中印邊境爆衝突20印度軍人死 胡錫進稱中方亦有傷亡 戰爭 軍事衝突 軍事 地緣政治 政治 中印關係 中美關係 經濟 亞洲 一帶一路 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入