【北京疫情反彈】北京市疾控中心：目前疫情還處於上升期

北京新冠肺炎疫情反彈，昨日新增確診病例31例，均與新發地市場有關聯。北京市疾控中心表示，疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於上升期。

北京過去6日累計新增137宗確診病例，市疾控中心副主任龐星火今日（17日）在發布會上介紹，初步推斷，本次疫情由人際傳播或物品環境污染引發的感染所致。目前病例中以普通型和輕型病例為主，佔總病例數的95%。

他指，由於初期病例均與新發地市場存在流行病學關聯，在結合發病時間的流行曲線，由此推斷，疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於上升期。

考慮該市場是北京市最大的農副產品交易場所，物流廣泛、人員密集，疫情擴散風險大，控制難度較大，不排除發病人數，未來還會維持並持續一定時間。

北京市疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組透露，由14日以來，已對35.6萬人進行核酸檢測，今日將完成對35.5萬名涉及市場相關人員的檢測工作，對重點行業、重點領域、重點地區人員的核酸檢測工作也在同步進行。

北京市委宣傳部副部長徐和建則表示，昨日北京突發公共衛生事件相應級別有三級調至二級，並將響應調整防控策略。首都疫情防控工作事關全局，責任重大，絕不能有任何閃失，在疫情防控上怎麼嚴都不過分。

此外，北京市商務局表示，會禁止餐飲業舉辦婚宴，並嚴格落實戴口罩、測體溫、核驗健康寶等措施。

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責任編輯：蒯宇澄

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