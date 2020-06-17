【北京疫情反彈】衛健委專家：北京疫情料1個月左右平息

北京新冠肺炎疫情反彈，市疾控中心副主任龐星火表示，目前疫情還處於上升期，不排除發病人數，未來還會維持並持續一定時間。

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光認為，目前防控北京疫情的關鍵，在於迅速發現並控制本地及重點區域的疫情，避免傳播到外地、外省，相信北京疫情1個月左右就會平息。

北京過去6日累計137宗確診，幾乎都與新發地農產品批發市場有關；浙江、河北、遼寧、四川等4四都有關聯病例。

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龐星火今日在新聞發布會上稱，初步推斷，本次疫情由人際傳播或物品環境污染引發的感染所致，目前病例以普通型和輕型病例為主，佔95%。

她稱，由於初期病例均與該市場有流行病學關聯，在結合發病時間的流行曲線，由此推斷，疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於上升期。她表示，考慮該市場是北京市最大的農副產品交易場所，物流廣泛、人員密集，疫情擴散風險大，控制難度較大，不排除發病人數，未來還會維持並持續一定時間。

病毒是「老對手」 應對駕輕就熟

不過，曾光稍早接受內地「時代財經」採訪時稱，不要被疫情來勢洶洶嚇到，「這個病毒已經是我們的老對手了，應對它可以說是輕車熟路」。他指出，從目前的流行病學調查的進展和團隊的力量，以及檢測、治療方案，包括北京的救治力量和政府的動員能力，都應該抱有信心。

他認為，目前防控北京疫情的關鍵之處，在於迅速發現、迅速控制本地及重點區域的疫情，避免傳播到外地、外省。他相信北京疫情很快就會出現拐點，「大概一個月左右就會平息」，而傳播擴散到外地的，也要在潛伏期內控制住。

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責任編輯：林佩怡

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