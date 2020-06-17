  • 31°C
香港時間 : 2020617日 (三) 17:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【北京疫情反彈】衛健委專家：北京疫情料1個月左右平息

國情動向 17:11 2020/06/17

分享：

北京新冠肺炎疫情反彈，市疾控中心副主任龐星火表示，目前疫情還處於上升期，不排除發病人數，未來還會維持並持續一定時間。

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光認為，目前防控北京疫情的關鍵，在於迅速發現並控制本地及重點區域的疫情，避免傳播到外地、外省，相信北京疫情1個月左右就會平息。

北京過去6日累計137宗確診，幾乎都與新發地農產品批發市場有關；浙江、河北、遼寧、四川等4四都有關聯病例。

【北京疫情反彈】北京市疾控中心：目前疫情還處於上升期

【北京疫情反彈】中疾控主任：新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」

龐星火今日在新聞發布會上稱，初步推斷，本次疫情由人際傳播或物品環境污染引發的感染所致，目前病例以普通型和輕型病例為主，佔95%。

她稱，由於初期病例均與該市場有流行病學關聯，在結合發病時間的流行曲線，由此推斷，疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於上升期。她表示，考慮該市場是北京市最大的農副產品交易場所，物流廣泛、人員密集，疫情擴散風險大，控制難度較大，不排除發病人數，未來還會維持並持續一定時間。

病毒是「老對手」 應對駕輕就熟

不過，曾光稍早接受內地「時代財經」採訪時稱，不要被疫情來勢洶洶嚇到，「這個病毒已經是我們的老對手了，應對它可以說是輕車熟路」。他指出，從目前的流行病學調查的進展和團隊的力量，以及檢測、治療方案，包括北京的救治力量和政府的動員能力，都應該抱有信心。

他認為，目前防控北京疫情的關鍵之處，在於迅速發現、迅速控制本地及重點區域的疫情，避免傳播到外地、外省。他相信北京疫情很快就會出現拐點，「大概一個月左右就會平息」，而傳播擴散到外地的，也要在潛伏期內控制住。

【北京疫情反彈】疫情蔓延！一文看清4省出現北京確診關聯病例

【北京疫情反彈】北京取消逾千航班 中高風險人員禁離京

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【北京疫情反彈】北京市疾控中心：目前疫情還處於上升期
今日
【北京疫情反彈】北京市疾控中心：目前疫情還處於上升期
【北京疫情反彈】中疾控主任：新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」
今日
【北京疫情反彈】中疾控主任：新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」
【北京疫情反彈】疫情蔓延！一文看清4省出現北京確診關聯病例
今日
【北京疫情反彈】疫情蔓延！一文看清4省出現北京確診關聯病例
【北京疫情反彈】北京取消逾千航班 中高風險人員禁離京
今日
【北京疫情反彈】北京取消逾千航班 中高風險人員禁離京
疫情 治療 中國疾病預防控制中心 中國 北京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【中印衝突】中印戰爭機會低 關係惡化代價大（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中美角力】特朗普拜登惡鬥「中國牌」 中美關係恐墜崖
【中美角力】特朗普拜登惡鬥「中國牌」 中美關係恐墜崖
【中印衝突】中印為何衝突不斷？一文看懂兩國邊界糾紛來龍去脈
【中印衝突】中印為何衝突不斷？一文看懂兩國邊界糾紛來龍去脈
【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬　中印倘開戰誰佔優？
【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬　中印倘開戰誰佔優？
【中印衝突】中印邊境爆衝突20印度軍人死　胡錫進稱中方亦有傷亡
【中印衝突】中印邊境爆衝突20印度軍人死　胡錫進稱中方亦有傷亡
【中印衝突】嚴重恐超想像！印度軍人死亡增至20後 英媒稱還有多人失蹤
【中印衝突】嚴重恐超想像！印度軍人死亡增至20後 英媒稱還有多人失蹤