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【中印衝突】中印外長通話　同意盡快為邊境局勢降溫

國情動向 18:41 2020/06/17

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中國國務委員兼外長王毅今天與印度外長蘇傑生通電話。

王毅表示，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本准則，中方再次向印方表示強烈抗議。

我們要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。印方務必不要對當前形勢做出誤判，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。

王毅強調，中印兩國都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是我們各自肩負的曆史使命。爲此，雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

蘇傑生介紹了印方的立場，並表示印方願從兩國關係大局出發，同中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。

雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。

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