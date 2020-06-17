▲ 【中印衝突】緊張現轉機 中印外長同意邊界局勢盡快降溫

中印衝突令全球關注，各方憂慮中印這次數十年來首次釀成兵員死亡的邊界衝突事件，會否撼動地緣政治穩定。中國國務委員兼外長王毅今天與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話，雙方同意盡快為當前的邊界緊張局勢降溫。

根據中國外交部網站公布，王毅在通話中表示，6月15日晚，印方一線邊防部隊打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，並暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵。

王毅與蘇傑生通話 王指印方越境

在此過程中，中印發生激烈肢體衝突，造成人員傷亡。王毅指，印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。

我們要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。印方務必不要對當前形勢做出誤判，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。

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王毅強調，中印兩國都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是兩國各自肩負的歷史使命；雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

根據中方通報，蘇傑生在通話中介紹了印方的立場，並表示印方願從兩國關係大局出發，同中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。

雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。

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責任編輯：鄧國強