【中歐關係】歐盟據報擬提出新措施 遏制中國

彭博報道，歐盟將提議一系列措施，旨在重新定義其與中國的關係，並試圖遏制中國的貿易野心。

報道指出，歐盟委員會周三（17日）將公布一系列提議，以支持當地行業，對抗接受外國政府援助的公司。有關計劃可能會禁止非歐盟公司收購，或迫使它們剝離資產，並允許該委員會處以罰款。

或禁止收購 交補償性款項

據歐盟委員會建議草案認為，外國補貼似乎促進對歐盟企業的收購，而鋁、鋼鐵、半導體、造船和汽車行業容易受到外國補貼的的衝擊，而這種補貼為其受益人提供了競爭優勢。

歐盟建議，對活躍在歐洲、而借助補貼與當地競爭對手進行不公平競爭的公司採取行動。當局可能開始調查3年內獲得外國國家資金超過20萬歐元的案件。公司可能被迫向歐洲各國支付「補償性款項」，將補貼償還給本國，或出售子公司/資產，來解決這些問題。

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中國駐歐盟代表團聲明稱，中國補貼措施主要是鼓勵環保和節能，支持技術研究、開發和創新，以及促進公司結構的改善，又指中國的行動符合世界貿易組織（WTO）的規則。

對於歐盟的舉動，彭博分析它正尋求在全球秩序中確立自己的地位，從相對的旁觀者轉變。

對華趨強硬 以確立地位

事實上，歐盟在貿易方面對中國趨向強硬。

值得注意，歐盟周一（15日）對中國廠商在中國和埃及生產的玻璃纖維織物加徵關稅，因發現他們獲得不公平補貼，從而能夠在歐洲以極低價格銷售。此舉被稱是歐盟「史無前例」的關稅決定，首次將目標對準由一國向海外出口商提供的援助措施，指扭曲市場。

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此外，中國被指結束在WTO一個關於爭取市場經濟地位的訴訟。該訴訟旨在迫使歐盟在貿易調查中承認中國市場經濟地位，中國在去年的臨時裁定中敗訴後，暫時中止訴訟，令裁決不能公開，而中國沒有周一截止日期之前重啟訴訟。

知情人士稱，根據裁定，歐盟可能繼續視具體情況，逐例對中國「傾銷」出口商品徵收更高關稅。

責任編輯：林佩怡

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