9日內第四度! 解放軍運-8殲-10戰機 今進入台灣西南空域

兩岸局勢持續緊張，台灣空軍表示，解放軍運-8、殲-10等戰機，今日（17日）中午進入台灣西南空域，已廣播驅離。這次解放軍軍機9日內第四度進入台灣防空識別區。

台灣的空軍司令部表示，今日中午偵獲解放軍運-8、殲-10等型機，進入台灣西南空域，台空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，解放軍機立即飛離防空識別區，目前狀況均正常。

根據台灣國防部對外發布的公開紀錄，這次解放軍機進入台灣西南空域，是6月9日以來第四次，分別是6月9日蘇-30戰機、6月12日的運-8運輸機、6月16日的殲-10戰機。

台灣國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲昨日表示，非常可能是解放軍刻意策劃的武力展示行動；甚至不排除是借派遣戰機，常態化進入海峽中線南端與防空識別區西南角這段空域演訓的方式，對台灣進行壓力測試。

解放軍殲-10戰機進入台灣西南空域 美軍機據報同日飛巴士海峽

【台海局勢】解放軍戰機飛越台灣西南海域 美偵察機現身同一空域（更新版）

責任編輯：林佩怡

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