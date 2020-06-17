▲ 【中印衝突】解放軍未公布有無死傷 胡錫進披露內幕

中印衝突引全球緊盯，各方關注事態會否撼動地緣政治穩定。印度公布至少20名印軍死亡，但中方則遲遲未明確公布，解放軍兵員有否折損。《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體貼文，解讀這一異狀，他稱這背後是「中國的善意」。

胡錫進周三（17日）在微博說，關於中國軍人在加勒萬河谷地區與印軍肢體衝突中的傷亡情況，中國人很關心，印度媒體也很關心，還有印度同行向他私下打聽的。那麼中方為什麼沒有公佈呢？

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胡錫進在此轉發他周二晚間的推特（Twitter）英文貼子，解說中方未公布解放軍有否死傷的原因。

胡錫進稱：

中方沒有公佈解放軍士兵在與印度軍人肢體衝突中的傷亡數字，我理解，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。

最後胡錫進再次對網友們說，請相信中國的政府和解放軍處理邊界問題的能力。不要聽信任何來自境外對中方傷亡人數的傳言。

胡錫進周二於Twitter也曾發文指，據其所知，這次中印衝突中，中方有人員傷亡（Casualties）。

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責任編輯：鄧國強

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