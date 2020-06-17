【中美5G角力】美封殺令打擊　華為新代Mate手機或延後量產

中美5G科技戰升級，美國試圖切斷華為晶片（芯片）供應鏈，所產生負面效應或漸現。《日本經濟新聞》亞洲評論報道，華為已經通知部分供應商，他們將延後量產新一代的旗艦智能手機Mate，主要是考量到美國的圍堵升級。而延後時間至少一到兩個月。

報道引述多名知情人士說，華為要求供應商中止一些Mate系列最新手機的零組件生產，也砍了未來幾季的零件訂單。因為在美方增強對華為的出口管制後，華為需要估定其對手機事業部門的衝擊。

Mate新一代機型 通常在下半年推出

華為Mate系列新一代機型通常在下半年推出。華為作為全球龍頭智能手機製造商之一，會在最先進的處理器內，使用自家海思半導體設計的晶片。不過上個月華府進一步限制華為取得美國相關技術，增加了海思能否供應處理器、數據晶片、AI增強晶片等重要零組件的不確定性。

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華為現在被迫要重估海思晶片庫存，同時尋找Mate新機關鍵零組件替代來源。

兩名供應鏈知情人士透露，華為已經延後Mate系列的量產計劃，其中一位說，「現在看來，量產至少會推遲一到兩個月。」

原本這個月準備開始生產Mate、以及華為Honor品牌手機零件的一名供應商主管表示，華為因應美國新禁令，現正忙於確認聯發科或是高通的其他行動通訊開發平台是否合用，這些確認工作可能導致手機需要重新設計機械零件，需要一點時間。因此他被通知暫時不要開始生產，靜候通知。

美切斷晶片供應 打亂華為生產

日經說，量產時程延後不必然代表發表新機的時間也會往後移，因為華為可以先發表，然後再調整正式上市日期。

一些零件供應商告訴日經，華為要求的砍單幅度最多達20%，因為華為在上半年已大量積極備料。

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責任編輯：鄧國強

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