【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）17日表示，中美在年初簽訂首階段貿易協議後，即使受疫情及香港問題等影響，北京仍繼續遵守協議承諾。

萊特希澤17日出席國會聽證會，指中國一直遵守中美首階段貿易協議，購買更多美國的產品與服務。他提到中國自協議生效起已採購大約10億美元的美國棉花，較2017年的情況明顯更多，並指中國至今已經購買大約100億美元的產品。

他亦認為，美國應向中國製造的醫療用品及個人保護物資等抗新冠病毒疫情產品增加關稅，指此舉可以鼓勵美國企業在本土生產這些產品，為將來可能爆發疫情時作不時之需。

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▲ 萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購

對於特朗普同日簽署法案，制裁打壓新疆維吾爾族的中國官員，萊特希澤指，首階段貿易協議並沒有涉足有關議題，但稱現有法律禁止美國進口出於強制勞工之手的產品，因此維吾爾及其他穆斯林再教育營的產品將不會獲准進入美國。另外萊特希澤形容世貿（WTO）亂七八糟，新一任總幹事須推動改革，但表明華府會否決所有曾經反美的人選。

另一方面，美國前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）即將出版的新書，指去年6月特朗普在大阪出席20國集團峰會期間與習近平會面時，曾懇求習近平確保他能連任，又指中國增購美國大豆及小麥，能影響選舉結果。當年有份出席會面的美國貿易代表萊特希澤反駁，指博爾頓描述的內容不實，從未聽過特朗普懇求習近平。

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責任編輯：游昊雲

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