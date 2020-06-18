【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死

中印爆發40年來最嚴重邊界衝突。中印軍人星期一在邊境加勒萬河谷地區互毆，印度軍人死亡人數增至20人，中方則未公布是否有邊防人員死傷。多間英美媒體聲稱引述消息，披露更多衝突細節，其中部份死亡軍人是在石頭戰中墮崖而死。

英國衛報援引印度媒體的消息稱，遇事士兵多數傷亡都是由於「失足」造成的。

衛報：雙方用拳腳、鐵棍和石塊互攻

衛報報道中說，均未攜帶槍支的中印雙方士兵，當時在陡峭的山脊上用拳腳、鐵棍和石塊相互攻擊，導致很多士兵失足墜落，造成嚴重傷亡。

報道還提及印度總理莫迪在事件發生後的首次公開表態。莫迪表示，印度士兵不會「枉死」；他還表示，印度將捍衛「每一寸領土，每一塊石頭」。

衛報也指出，中方反駁了印方的指控，並指責印度違反協議在先；北京還要求德里約束前線部隊。

另一間英國媒體則稱，儘管北京迄今為止還沒有證實中國軍隊是否有人員傷亡，不過報道援引印度方面的消息稱，雙方士兵15日夜間在海拔4200多米的加勒萬河谷邊上的山脊上展開了一場肉搏。

用原始武器 包括「纏繞鐵絲的棍棒」

報道說，雙方用「拳頭」、「石塊」和「纏繞鐵絲的棍棒」等原始武器相互攻擊，結果造成很多士兵墜落山谷，以致重傷或死亡。

報道也提到了印中官方希望和平解決糾紛的言論，以及雙方「保衛國土、寸土不讓」的公眾表述。

華爾街日報稍早前指出，目前尚不清楚這些印度士兵的死因，但一名高級軍事官員表示，雙方在衝突中都沒有開槍，一些士兵被嵌入釘子的棍棒毆打致死。

多間媒體一致說 中印都沒開槍

上述印度高級軍事官員說，當中17名印度士兵可能是因為在爭鬥中受傷後。暴露於高海拔嚴寒環境而死。

法新社等外媒引述消息人士指出，在這場衝突中，並沒有人使用槍械射擊，其中至少3名死者是遭到石頭砸死。

責任編輯：鄧國強