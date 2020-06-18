▲ 【中印衝突】印度總理：邊界的印度軍人不會枉死

中印兩國守軍在喜馬拉雅山脈上有主權爭議地區發生的暴力衝突曝光後，印方表示至少20名士兵喪生，並稱中方也有人員傷亡，但中國國防部與中國媒體未證實中方軍人是否有傷亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）表態稱，「士兵們在中國邊境的犧牲不會白費」。

中國國務委員兼外長王毅周三（6月17日）與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話，雙方同意盡快為當前的邊界緊張局勢降溫。

【中印衝突】互毆細節首曝光 17印度軍人負傷後活活凍死

【中印衝突】毆鬥細節再曝光 有印度兵在「石頭戰」墮崖死

莫迪同日在國內一次會議中稱，印度士兵的犧牲不會白費。印度希望和平，但如果遇到敵對行為，印度無論在任何情況下，都將給予適當的回應。

莫迪：如遇敵對行為 將給予適當回應

他說，從歷史來看，印度一直本著合作精神與鄰國相處，並在分歧成為爭端之前解決分歧，但當印度的主權受到挑戰時，都會以力量捍衛自己；和平、犧牲及勇氣與決心都是印度的民族特色。

莫迪又強調，毫無疑問，印度將採取行動捍衛印度領土的完整和主權。

【中印衝突】緊張現轉機 中印外長同意邊界局勢盡快降溫

【中印衝突】中印戰爭機會低 關係惡化代價大

稍早前，印度陸軍與中國解放軍西部戰區分別發表聲明，證實雙方軍隊於星期一晚至星期二凌晨（15至16日）於加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突。印方表示衝突中無人開槍，而是扔石塊攻擊和揮舞棍棒鬥毆。在野黨派要求德里政府交代傷亡慘重之原因。

中國外交部發言人趙立堅星期三再回應稱，中國並非挑起事端的一方，而目前中印邊境局勢穩定可控。「從中方來講，我們當然不希望看到有更多的衝突。」

【中印衝突】回到石器時代？中印衝突只用木石不開槍 全因24年前協議

【中印衝突懶人包】中印數十年來3次重大衝突 一次看清原因和結果

加勒萬河谷位於印控克什米爾拉達克地區（Ladakh）與中國西藏阿克賽欽地區之間。印度主張對阿克賽欽有領土主權，且有時把該地區稱為「中控克什米爾」。

這次衝突是中印邊境至少45年來首次發生造成死亡的對抗。印方指控中方試圖「單方面改變現狀」，中國西部戰區周二發佈的聲明指責「印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情」。

【中印衝突】敏感時刻 解放軍西藏軍區實兵實彈演習（有片）

【中印衝突】特朗普欲當「和事佬」 美：希望中印和平解決爭端

【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬 中印倘開戰誰佔優？

【中印衝突】解放軍未公布有無死傷 胡錫進披露內幕

責任編輯：鄧國強