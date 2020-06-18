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【中美5G角力】美商務部稱新規定沒助華為 仍反對5G網絡用華為

經濟脈搏 10:52 2020/06/18

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美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國仍擔心間諜活動的可能性，反對在5G網絡中使用中國電訊設備商華為的技術，而之前修改對華為的限制措施只是一個澄清，並不是幫助華為。另一方面，《日經亞洲評論》援引消息人士報道，考慮到美國不斷升級打壓可能造成供應鏈中斷，華為已要求部分供應商推遲其最新款旗艦智慧型手機Mate系列的生產計劃。

羅斯日前證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G標準。羅斯在接受美國霍士商業（Fox Business）採訪時強調，新規定將有助於建立統一標準，調整實際上只是一個澄清，並不代表給華為開方便之門，「我們做的是幫助全球達到統一的5G標準，這確保5G無所不在。」

美商務部稱新規定沒助華為 仍反對5G網絡用華為

他又指出，美國仍擔心間諜活動的可能性，反對在5G網絡中使用華為技術。美國政府預定18日正式公布上述新規定，也就是修改限制提供美國商品和技術給華為的實體清單，允許美企向華為和關係企業公布某些技術，前提是這些技術有助於修改或制定標準組織中某項標準。

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另一方面，《日經亞洲評論》17日報道，華為已要求供應商暫停生產最新的Mate系列手機的部分零部件，並削減了未來幾季的零部件訂單，以評估美方升級出口管制對其智能手機業務的影響，又引述兩位熟悉華為智能手機製造計劃的消息人士稱，已推遲Mate系列的大規模生產，「我們現在了解到Mate系列的大規模生產將至少推遲一到兩個月。」

雖然Mate系列生產計劃推遲，但《日經亞洲評論》同時指出，這並不一定代表新款Mate系列手機的發佈也會推遲。因為華為可能會先發布產品，然後在產品準備好之後再發售。

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此外，有其他零部件供應商透露，華為已經要求他們在未來幾季減少至多20%的訂單。報道稱，此前華為為了應對美國的打壓行動，已在今年上半年儲備了大量零部件。

美國政府5月採取行動希望徹底切斷華為獲取晶片的能力，增加了海思供應處理器、數據晶片、AI加速晶片等重要零部件的不確定性，同時迫使華為重新評估其海思晶片的庫存，並尋找Mate系列的替代供應商，以平衡這款智能手機的生產和明年的預期需求。

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責任編輯：游昊雲

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