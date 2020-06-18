【港區國安法】楊潔篪向蓬佩奧表明：堅定不移訂立港區國安法（第三版）

▲ 楊潔篪向蓬佩奧表明：堅定不移訂立港區國安法

中美角力白熱化之際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話。在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。

楊潔篪強調，中方堅決反對美方幹預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題发表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式幹預香港內部事務。

在台灣問題上，楊潔篪強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關系的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

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在涉疆問題上，楊潔篪指出，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉新疆安全形勢，有力保障了新疆各族人民的生命權、健康權、發展權。中方對美方簽署「維吾爾人權政策法案」表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題上搞雙重標準，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

中美認真落實兩國元首重要共識

楊潔篪指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇。中方致力於與美方一道努力，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。希望美方與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，推動兩國關係回到協調、合作、穩定為基調的軌道。

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根據中方會後通報，雙方也就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話，雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

美國國務院官員則說，兩人當地周三早上9時過後，即本港時間凌晨3時後，在夏威夷一個軍事基地閉門會面。這是新型肺炎疫情大流行後，兩國高層官員首次會面。隨同蓬佩奧到夏威夷的還有副國務卿比根（Stephen Biegun），由於比根本身負責北韓事務，中美雙方亦可能討論朝鮮半島局勢。

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責任編輯：游昊雲

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