【港區國安法】劉鶴：支持香港發揮國際金融中心重要作用

國務院副總理劉鶴在陸家嘴論壇上發表書面致詞。劉鶴表示，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，加快出台和落實金融改革開放舉措，保護在華外資企業合法權益。應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

落實中美第一階段經貿協議

劉鶴稱，中央政府將堅持「一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。

【港區國安法】楊潔篪向蓬佩奧表明：堅定不移訂立港區國安法

劉鶴認為，上海是中國經濟發展的重要增長極和動力源，在新的發展階段，上海的金融、科技和產業潛力巨大。上海正努力打造擴大金融開放的新高地，由衷希望上海立足自身優勢，大膽開拓，不斷創新，在金融、科技和產業良性循環與三角互動方面進行新探索，在引領未來方面發揮更大作用。

劉鶴表示，堅持「建制度、不干預、零容忍」，加快發展資本市場。要堅持市場化、法治化原則，完善資訊披露、發行、退市等基本制度，着力增強交易便利性、市場流動性和市場活躍度，健全鼓勵中長期資金開展價值投資的制度體系。強化對市場中介機構的監管，大幅提高對財務造假等違法違規行為的打擊力度，加快推動證券代表人訴訟機制落地，更好保護投資者利益。

經濟下行壓力大 惟形勢逐步向好轉變

劉鶴又稱，面對百年不遇的全球突發新冠肺炎疫情，中國在統籌疫情防控和復工復產方面取得重大階段性成果，各類經濟指標已經出現邊際改善，5月份規模以上工業增加值按年增長4.4%，其中製造業增長5.2%，全社會固定資產投資按月提高5.87%，一些消費零售指標也出現積極變化，車市和樓市均在回暖。

他指出，中國仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。

劉鶴又指，穩健的貨幣政策更加靈活適度，從經濟發展實際出發，加強逆周期調節，堅持總量政策適度，保持流動性合理充裕，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好「六穩」、「六保」工作。

劉鶴表示，風險應對要走在市場曲線前面。在經濟下行壓力和各種不確定條件下，要增強預判性，理解市場心態，把握保增長與防風險的有效平衡，提高金融監管與金融機構治理機制的有效性。他又稱，完全有信心有能力應對任何內外部風險衝擊，實現金融體系穩健運行。

【中國經濟】社科院專家：今年中國經濟或增長3% 料下半年降準減息

【中國經濟】發改委： 5月經濟運行秩序重回正軌 發電量按年增4.3%

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道