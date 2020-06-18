【中印衝突】OPPO取消手機印度直播發布 消息人士：氣氛緊張

中印邊境數十年來首現流血衝突，印度國內的反華情緒或再度升高。在當地市佔率排名第四的內地手機品牌OPPO取消了其旗艦智能手機在印度的在線直播發布，消息人士稱，這是為避免民眾出現騷動情緒。

為宣傳新機專門拍片 包含抗疫內容

據路透社報道，OPPO早前宣布，其新款Find X2智能手機將於當地時間周三下午4時直播發布，但YouTube鏈接最終無法觀看。事實上，為推出這款手機，該公司上傳了一段20分鐘的預錄影片，其中還包括OPPO在支持印度當局防疫方面做出的努力。

OPPO沒有回覆路透關於取消直播發布會的置評要求，但一名熟悉該公司想法的人士表示，該決定是為了避免社交媒體上可能出現的任何騷動。上述人士還稱氣氛緊張。

據今年2月時的市場調查數據，印度是僅次於中國的世界第二大手機市場，OPPO在印度智能手機市場上排名第四，而榜首是同為內地品牌的小米 （01810） 。包括OPPO和小米在內的中國智能手機品牌，佔印度智能手機銷量的80%。此外，OPPO還在當地設有一間手機組裝工廠。

【中印角力】印度反華升溫 「移除中國程式」App爆紅 惟遭Google下架

早前，因疫情衝擊以及邊境衝突，印度民間也曾掀起反華情緒，一款名為「移除中國應用程式（Remove China Apps）」的免費手機App推出兩周在Google Play的下載量即超過100萬。

責任編輯：尹航

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