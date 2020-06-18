【新疆人權法】中美官員會談前 特朗普簽維吾爾人權法案 中方斥干涉內政

中美官員在夏威夷會面前，總統特朗普周三簽署國會早前通過的一項法案，將制裁侵犯新疆穆斯林人權的中國官員。對此，中國外交部發聲明回應，指所謂法案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，粗暴干涉中國內政，對此表示強烈憤慨和堅決反對。

美國白宮宣布，特朗普簽署《2020年維吾爾人權政策法案》，該法案此前在美國參眾兩院以壓倒性優勢獲得通過。法案譴責中國共產黨在新疆設立集中營，侵犯維吾爾和其他少數民族穆斯林的人權。法案敦促美國政府考慮對相關實施人權侵害的中國官員進行製裁。

根據法案內容，總統必須在法案生效後180天內向國會遞交報告，提供列舉出侵犯新疆維吾爾及其他穆斯林少數族裔群體人權的中共官員的名單，並針對名單上的人予以制裁。

同時，法案還要求美國國務卿必須在法案生效後180天內與其他有關聯邦行政部門和民間團體討論合作，向國會遞交有關新疆自治區的人權侵犯狀況報告。

楊潔篪：中國依法在新疆反恐 促美尊重中方努力

特朗普簽署法案之時，適逢中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷會晤。據中方通報，雙方亦談到涉疆問題。楊潔篪指出，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢，有力保障了新疆各族人民的生命權、健康權、發展權。

中方對美方簽署《維吾爾人權政策法案》表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題上搞雙重標準，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

在北京，外交部則指出，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。發言人指，新疆曾經深受極端主義、暴恐分裂活動之害，人民生命和財產安全受到嚴重威脅。新疆堅持標本兼治，打擊與預防相結合，採取的一系列舉措不僅符合中國法律，也是中國落實國際社會反恐和去極端化倡議，包括落實《聯合國全球反恐戰略》和《防止暴力極端主義行動計劃》的具體步驟和體現。

聲明提到，美方所謂法案罔顧事實、顛倒是非，試圖把新疆的反恐、反分裂和去極端化舉措污名化，在反恐問題上赤裸裸地搞雙重標準，進一步暴露了美方損害中國主權、安全，挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的險惡用心。

外交部強調，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。再次奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用上述涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政。否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

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