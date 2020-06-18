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【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

國情動向 13:10 2020/06/18

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【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

中美角力白熱化、美國大選2020來臨的關鍵時刻，前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）新書揭出總統特朗普許多決策內幕，包括曾對香港問題常冷漠。他去年6月得悉香港號稱百多人遊行「反修例」後，向幕僚擲下一句：我不想捲內其中，我們也有人權問題。

華爾街日報今天摘錄博爾頓即將出版的新書，其中提到，特朗普去年6月向中國國家主席習近平求情，希望中方採購更多農產品，助他打贏連任選戰，特朗普還稱習近平是「中國史上最偉大領導人」。

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新書更談及特朗普對人權問題的看法。去年6月4日是天安門事件30周年，特朗普拒絕對此發表白宮聲明。

博爾頓回憶說，特朗普當時誤稱天安門事件是15年前的事，還說「誰在乎啊？我努力達成協議，其他任何事我都不要」。

That was 15 years ago......Who cares about it? I’m trying to make a deal. I don’t want anything.

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幾天後，香港民眾反對逃犯條例修訂草案，掀起號稱逾百萬人大運動。根據博爾頓新書記載，特朗普聽聞此事後說「我不想捲入其中」、「我們也有人權問題」。

I don’t want to get involved.......We have human-rights problems too.

博爾頓提到，特朗普曾問他美國為何要因北京遏制境內維吾爾族人，而考慮制裁中國。

習近平在去年6月G20大阪峰會開幕晚宴上，透過口譯向特朗普解釋，為何在新疆興建外界俗稱的再教育營；據美方口譯轉述，特朗普建議習近平持續興建再教育營。

特朗普被曝  向習建議增建新疆再教育營

特朗普認為這是完全正確的事情。美國國家安全委員會亞洲區高級工作人員博明 （（Matthew Pottinger）告訴作為上司的博爾頓，特朗普在2017年11月訪華期間，也說了類似的話。

【港區國安法】安倍擬主導G7發表涉港聲明 中國外交部：嚴重關切

【港區國安法】歐盟外長：沒見港人離開 也未有成員國決定「接收港人」

去年9月10日，特朗普宣布撤換博爾頓，震撼華府政壇。紐約時報當時報道，博爾頓與特朗普在阿富汗、北韓與伊朗等外交政策上意見不合，是遭免職的導火線。

博爾頓的白宮回憶錄預定6月23日出版。特朗普15日警告，博爾頓新書如出版將會觸法；白宮國家安全會議（NSC）16日具狀控告博爾頓，指新書含有可能危害國安的機密資料。

【港區國安法】人行：支持香港國際金融中心建設

【港區國安法】共同社：日拒絕與美英聯署批中國  免礙習近平訪日

 

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