【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

中美角力白熱化、美國大選2020來臨的關鍵時刻,前白宮國安顧問博爾頓(John Bolton)新書揭出總統特朗普許多決策內幕,包括曾對香港問題常冷漠。他去年6月得悉香港號稱百多人遊行「反修例」後,向幕僚擲下一句:我不想捲內其中,我們也有人權問題。

華爾街日報今天摘錄博爾頓即將出版的新書,其中提到,特朗普去年6月向中國國家主席習近平求情,希望中方採購更多農產品,助他打贏連任選戰,特朗普還稱習近平是「中國史上最偉大領導人」。

【港區國安法】楊潔篪向蓬佩奧表明:堅定不移訂立港區國安法(第三版)

【中美角力】美當局基於國安 建議否決美國香港間海底光纖計劃

新書更談及特朗普對人權問題的看法。去年6月4日是天安門事件30周年,特朗普拒絕對此發表白宮聲明。

博爾頓回憶說,特朗普當時誤稱天安門事件是15年前的事,還說「誰在乎啊?我努力達成協議,其他任何事我都不要」。

That was 15 years ago......Who cares about it? I’m trying to make a deal. I don’t want anything.