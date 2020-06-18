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【肺炎疫情】中國免除非洲年底到期無息貸款債務 承諾有疫苗會率先給

國情動向 12:30 2020/06/18

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中國繼續推進與非洲友好關係。中共總書記習近平表示，疫情衝擊各國，中方將免除有關非洲國家截至今年底到期對華無息貸款債務。他還稱，中方承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。

免除無息貸款債務 承諾提供疫苗

據外交部網站公布，習近平昨（17日）在中非團結抗疫特別峰會上表示，面對疫情，中國和非洲相互聲援、並肩戰鬥，雙方更加團結，友好互信更加鞏固。中方珍視中非傳統友誼，無論國際風雲如何變幻，中方加強中非團結合作的決心絕不會動搖。

習近平表示，疫情仍在蔓延，中非都面臨抗疫情、穩經濟、保民生的艱巨任務。中方將繼續全力支持非方抗疫行動，繼續向非洲國家提供物資援助、派遣醫療專家組、協助非方來華采購抗疫物資。中方承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。

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在債務方面，習近平說，中方將在中非合作論壇框架下免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務，同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長緩債期限。中方鼓勵中國有關金融機構參照二十國集團緩債倡議，根據市場原則同非洲國家就商業主權貸款安排進行友好協商。中方將同二十國集團成員一道落實二十國集團緩債倡議，並呼吁二十國集團在落實當前緩債倡議基礎上，進一步延長對包括非洲國家在內的相關國家緩債期限。

習近平還指出，中非要堅定不移踐行多邊主義。中方願同非方一道，維護以聯合國為核心的全球治理體系，支持世界衛生組織為全球抗疫作出更大貢獻。

此次峰會以視訊方式舉行，世界衛生組織總干事譚德塞亦作為特邀嘉賓參加。

責任編輯：尹航

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