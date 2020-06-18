【北京疫情反彈】北京增21宗確診 官員指嚴格進出京管理不意味封城

北京新冠疫情持續爆發，昨日新增21宗本地確診病例，自6月11日以來，北京確診病例累計達到158人。北京市官方今（18）日表示，嚴格進出京管理，堅決阻斷疫情傳播管道，但這並不意味封城。

北京市公安局副局長、發言人潘緒宏今日在發布會上表示，嚴禁涉疫人員出京，主要涉及有相關症狀人員、新發地市場密切接觸人員、中高風險地區人員。全市其他人員原則上堅持「非必要不出京」，確需離京的，須持7日內核酸檢測陰性證明。

首都機場則指，根據首都聯防聯控機制要求，即日起，滿足以下三個條件方可離京：目的地政府防控要求；北京健康寶健康碼「未見異常」；持有「7日內核酸檢測陰性證明」。

北京市並嚴格進行賓館酒店健康管理，不接受14天內從外省市區中高風險地區返京人員入住。武漢市返京人員需持核酸檢測陰性證明入住酒店。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組副組長張革表示，對5月30日以來，前往過新發地市場的人員，全部進行核酸檢測並居家觀察14天。境外及外省區市確診病例、疑似病例、發熱症狀患者、密切接觸者等高風險人員，不得進京。並加強社區村公共場所的管控，關閉社區內文體活動室、娛樂室等各類公共場所，轄區內居民禁止聚集性的活動。

張革稱，北京市並恢復所有社區卡口設置，實行24小時值守，出入口嚴格執行測溫、查證、驗碼、登記等防護措施。中高風險街道鄉鎮所轄社區外來人員及車輛禁止進入。

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責任編輯：蒯宇澄

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