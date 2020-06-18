【港區國安法】中美剛談完香港　京宣布國安法今呈全國人大常委審議

▲ 【港區國安】中美會談剛結束 京宣布國安法今呈全國人大常委審議

中央推動「港區國安法」立法上升到中美角力層次，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷會晤、中方表明堅決訂立國安法後，新華社公布，港區國安法呈交今日召開的全國人大常委會審議。

新華社報道，從全國人大常委會法制工作委員會發言人辦公室了解到，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，已由委員長會議提請18日、即今日召開的十三屆全國人大常委會第十九次會議審議。

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報道指，這個法律草案，貫徹落實第十三屆全國人民代表大會第三次會議通過的《全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，法制工作委員會負責人向會議作了關於法律草案的說明。

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其中，草案對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行爲的具體構成、和相應的刑事責任，作出了明確規定。

新華社報道中，未有列出港區國安法草案具體條文。

楊潔篪：中方推進涉港國安立法的決心 堅定不移

楊潔篪與蓬佩奧剛結束在夏威夷的會晤，會議觸香港問題。根據中國外交部引述，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務，純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。

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楊潔篪強調，中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題发表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。

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責任編輯：鄧國強

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