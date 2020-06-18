【中國經濟】易綱：關注後遺症 提前考慮疫期支持政策工具適時退出 

中國人民銀行行長易綱表示，疫情應對期間的金融支持政策具有階段性，要關注政策的後遺症，總量要適度，並提前考慮政策工具的適時退出；預計下半年貨幣政策將保持流動性合理充裕，帶動全年人民幣貸款新增近20萬億元，社會融資規模增量將超過30萬億元。

指銀行不良貸款會有所增加

易綱今日在出席陸家嘴論壇時視頻發言並稱，疫情應對期間的金融支持政策具有階段性，要注意政策設計要激勵相融，防範道德風險，要關注政策的後遺症，總量要適度，並提前考慮政策工具的適時退出。

他指出，今年以來，金融部門向企業讓利主要包括三塊：一是通過降低利率讓利，二是通過直達貨幣政策工具推動讓利，三是銀行減少收費讓利，預計金融系統通過以上三方面將在今年全年為企業讓利1.5萬億元人民幣。

同時，要通過加大銀行不良貸款核銷處置力度，解決金融支持實體經濟的可持續問題。

他表示，在金融發展的情況下一定要解決好可持續的問題。在疫情的衝擊下，銀行不良貸款會有所增加，因此加大不良貸款的處置力度是增強銀行支持實體經濟可持續的重要措施。

易綱又稱，人民幣對主要可兌換貨幣還保持較高利差，人民幣資產對於全球資產配置有很大吸引力；上海正成為開放的人民幣資產配置中心和人民幣金融資產的風險管理中心。

郭樹清：不搞大水漫灌和負利率

中國銀保監會主席郭樹清在同一場和表示，中國十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率；還將進一步鼓勵銀行和政府加強合作，銀行應推出更多無抵押低利率信貸產品，各級政府通過財政擔保補貼，分攤成本和損失。

周三召開的國務院常務會議提出，要抓住合理讓利這個關鍵，保市場主體，穩住經濟基本盤，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元；要綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。

責任編輯：蒯宇澄

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