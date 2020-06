【港區國安法】G7促中方三思港區國安法　京批指手畫腳

全國人大常委會今日起審議港區國安法草案。G7(七國集團)外長在此之前發表聯合聲明,呼籲中國不要實施這一立法計劃。中國外交部發言人趙立堅回應表示,中方對G7外長發表聯合聲明,對香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。

G7聲明提到,擬議中的國安法可能冒著嚴重損害「一國兩制」原則和香港高度自治的風險,中國的決定與香港基本法,以及中國在「中英聯合聲明」原則下對國際的承諾不符。

G7聲明提及「中英聯合聲明」

聲明表示,「我們強烈敦促中國政府重新考慮這一決定」。

據英國衛報報道,G7發表上述聲明之際,英國外交大臣還首次暗示,如果北京方面推動香港立法,他們可能會使用新的英國人權法來制裁中國官員。G7包括美國,加拿大,法國,德國,意大利,日本,英國。

趙立堅周四(18日)在例行記者會回應表示,中方多次強調,香港事務純屬中國內政,任何外國政府、組織和個人都無權干預。

趙立堅:外國停止插手香港事務 干涉中國內政

他稱,全國人大有關決定及全國人大常委會的立法,旨在彌補香港在維護國家安全方面的法律漏洞。從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制,本來就是「一國兩制」的體現,也是為了確保「一國兩制」方針行穩致遠,維護香港繁榮穩定。中華人民共和國憲法和香港特區《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎。

趙立堅強調,中方推進涉港國安立法的決心堅定不移,奉勸有關方面好好地學一學中華人民共和國憲法和香港《基本法》,客觀、公正看待涉港國安立法,遵守國際法和國際關係基本準則,停止插手香港事務、干涉中國內政。

【附G7外長關於香港的聲明(全文)】

我們,美國、加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國各國外長和歐洲聯盟高級代表強調,我們嚴重關注中國決定對香港強行施加國家安全法一事。

中國的決定不符合《香港基本法》(Hong Kong Basic Law)及其根據在聯合國登記的具有法律約束力的《中英聯合聲明》(Sino-British Joint Declaration)之原則做出的國際承諾。擬議的國家安全法可嚴重破壞「一國兩制」的原則和該領土的高度自治。此事將對促使香港多年繁榮和成功的體系造成危害。

我們強烈敦促中國政府重新考慮這個決定。

G7 Foreign Ministers’ Statement on Hong Kong

We, the Foreign Ministers of the United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the High Representative of the European Union underscore our grave concern regarding China’s decision to impose a national security law on Hong Kong.

China’s decision is not in conformity with the Hong Kong Basic Law and its international commitments under the principles of the legally binding, UN-registered Sino-British Joint Declaration. The proposed national security law would risk seriously undermining the “One Country, Two Systems” principle and the territory’s high degree of autonomy. It would jeopardize the system which has allowed Hong Kong to flourish and made it a success over many years.

We strongly urge the Government of China to re-consider this decision.