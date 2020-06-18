【港區國安法】G7外長聯合聲明 促請北京勿實施港區國安法

全國人大常委會今日審議港區國安法草案，引發外界關注。稍早前，G7（七國集團）外長發表聯合聲明，呼籲中國不要實施這一立法計劃。

聲明提到，擬議中的國安法可能冒著嚴重損害「一國兩制」原則和香港高度自治的風險，中國的決定與香港基本法，以及中國在「中英聯合聲明」原則下對國際的承諾不符。

聲明表示，「我們強烈敦促中國政府重新考慮這一決定」。

據英國衛報報道，G7發表上述聲明之際，英國外交大臣還首次暗示，如果北京方面推動香港立法，他們可能會使用新的英國人權法來制裁中國官員。

G7包括美國，加拿大，法國，德國，意大利，日本，英國。

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責任編輯：尹航

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