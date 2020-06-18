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【港區國安法】G7發聲明促北京勿實施港區國安法 外交部促停止插手

國情動向 16:57 2020/06/18

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全國人大常委會今日審議港區國安法草案，引發外界關注。稍早前，G7（七國集團）外長發表聯合聲明，呼籲中國不要實施這一立法計劃。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方對G7外長發表聯合聲明，對香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。

G7聲明提到，擬議中的國安法可能冒著嚴重損害「一國兩制」原則和香港高度自治的風險，中國的決定與香港基本法，以及中國在「中英聯合聲明」原則下對國際的承諾不符。

聲明表示，「我們強烈敦促中國政府重新考慮這一決定」。

據英國衛報報道，G7發表上述聲明之際，英國外交大臣還首次暗示，如果北京方面推動香港立法，他們可能會使用新的英國人權法來制裁中國官員。G7包括美國，加拿大，法國，德國，意大利，日本，英國。

趙立堅今日在例行記者會回應表示，中方多次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。

他稱，全國人大有關決定及全國人大常委會的立法，旨在彌補香港在維護國家安全方面的法律漏洞。從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，本來就是「一國兩制」的體現，也是為了確保「一國兩制」方針行穩致遠，維護香港繁榮穩定。中華人民共和國憲法和香港特區《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎。

趙立堅強調，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移，奉勸有關方面好好地學一學中華人民共和國憲法和香港《基本法》，客觀、公正看待涉港國安立法，遵守國際法和國際關係基本準則，停止插手香港事務、干涉中國內政。

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責任編輯：尹航

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