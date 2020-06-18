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【中國經濟】滬指震盪收升0.1% 連升3日

經濟脈搏 15:30 2020/06/18

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人民銀行下調14天期逆回購利率，內地股市今日（18日）維持震盪態勢，滬指收市微升0.1%，連升3日。

滬指開盤後小幅回落，隨後保持震盪態勢，午後，指數震盪拉升，滬指收市報2939.32點，升0.12%；深證成指報11494.55點，升0.65%。創業板指全日則升0.09%，報2266.03點。

滬深兩市成交略有放量，合計7586億元（人民幣，下同），其中滬市成交2894億元，深市成交4692億元。北向資金今日淨流入逾49億元。

從盤面上看，煤炭加工開採、鋼鐵、電子製造、半導體等板塊漲幅居前，醫療器械、生物製藥、國防軍工板塊跌幅居前。

人民銀行下調14天期逆回購利率

人民銀行表示，為維護半年末流動性平穩，今日進行1200億元（人民幣，下同）逆回購操作。當中包括500億元7天期逆回購操作，中標利率維持2.2厘；700億元14天期逆回購操作，中標利率下調20點子至2.35厘，是人行相隔逾4個月來首次重啟14日期操作。

因今日有800億元逆回購到期，據此計算，單日淨投放400億元。

據路透統計，本周央行公開市場逆回購有4200億元到期。本周五還有2400億元MLF(中期借貸便利)到期。

國務院總理李克強周三主持召開常務會議稱，要加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，綜合運用降準、再貸款等工具，保持流動性合理充裕，加大力度解決融資難；全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。

此外，楊潔篪應約同蓬佩奧周三在夏威夷舉行對話。據中方會後通報，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話，雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

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責任編輯：蒯宇澄

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MLF 創業板 中期借貸便利 逆回購 經濟 蓬佩奧 降準 李克強 楊潔篪 中美關係

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