【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆

▲ 楊潔篪蓬佩奧見面6小時 美方聲明不提香港台灣新疆

中央政治局委員楊潔篪周三在夏威夷與美國國務卿（Mike Pompeo）會面。據路透社引述美國國務院高屬透露，會面是在夏威夷當地時間上午9時許開始，至下午3時50分結束，歷時超過6小時。值得注意，美方聲明沒提及《港區國安法》等地緣政治敏感議題。

美國國務院發言人Morgan Ortagus在一份聲明中表示，蓬佩奧和楊潔篪在夏威夷舉行會面，雙方就中美關係交換意見。蓬佩奧強調重要的美國利益，「兩國應在商業、安全以及外交方面達成完全互惠的協議」。

聲明還引述蓬佩奧還強調，在防治新冠疫情和應對以後可能的再次爆發時，必須保持透明和信息分享。值得注意，美方聲明並沒如中方的通告般，提及《港區國安法》、台灣問題、《維吾爾人權政策法案》等地緣政治敏感議題。

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根據中方的聲明，在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。在台灣問題上，他要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，又對美方簽署《維吾爾人權政策法案》表示強烈不滿。

除上述議題，隨同蓬佩奧到夏威夷的還有副國務卿比根（Stephen Biegun），由於比根本身負責北韓事務，中美雙方亦可能討論朝鮮半島局勢。翻查資料。1月15日，國務院副總理劉鶴與美國總統特朗普在華盛頓簽署貿易協議，之後兩國再無高層面對面來往。

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蓬佩奧與楊潔篪曾談及香港問題

而楊潔篪上次與蓬佩奧閉門會晤則於8月13日，當時外界估計是與香港反修例運動有關。去年12月7日，楊潔篪與蓬佩奧通話，批評美方允許《香港人權與民主法案》成法，及通過《2019年維吾爾人權政策法案》，美官員多次發表歪曲、攻擊中國政治制度和內外政策的言論。

疫情爆發以來，蓬佩奧與楊潔篪今年至少三度通話，根據中國官方新聞稿，3次通話楊都是「應約」，意即蓬佩奧主動致電，分別為1月29日、3月16日及4月15日。

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責任編輯：游昊雲

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