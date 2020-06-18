「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？

下一篇文章
【北京疫情反彈】北京增21宗確診 官員指嚴格進出京管理不意味封城
微信「拍一拍」新功能上線，方便跟好友打招呼，適用於個人聊天及群聊。和早年QQ上的「抖窗口」功能有異曲同工之妙，只要double click好友頭像，對方頭像與手機出現震動後，聊天對話框就會顯示「你拍了拍XXX（ID名稱）」。據騰訊公關總監張軍介紹，「微信拍了拍」還有「彩蛋」，可以實現「自拍」（double click自己頭像）。
「微信拍一拍」新功能，在最新iOS版v7.0.13版本悄然登場，只要對方是最新版本，也能收到這一提醒。消息一出隨即引起關注，不少網友以之與QQ的「抖窗口」及「戳一戳」做對比。有網友吐槽，認為作用不大；不過也有網友稱，有了「微信拍了拍」之後，就再也不用發「在嗎」了，大讚方便。
「微信拍一拍」上線後，亦迅速被網友挖掘出各類玩法，包括有人給好友改名備註，玩起了詞語接龍的遊戲，例如「你拍了拍『馬屁』」、「你拍了拍『自己的錢包』」、「你拍了拍『後腦勺』」等。另外，還有網友創作「微信拍一拍小尾巴生成器」，輸入想要的暱稱和後綴，便能生成特定效果。
另外，iOS版微信升級到v7.0.13版本後，微信號也擁有了改名功能，一年有一次機會改名。
【你有無用？】微信年度報告出爐 最受歡迎表情是... ...
【中美5G角力】美封殺令打擊 華為新代Mate手機或延後量產
責任編輯：孫民
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道