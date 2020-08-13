「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？（更新版）

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微信「拍一拍」新功能6月上線，方便跟好友打招呼，適用於個人聊天及群聊。和早年QQ上的「抖窗口」功能有異曲同工之妙，只要double click好友頭像，對方頭像與手機出現震動後，聊天對話框就會顯示「你拍了拍XXX（ID名稱）」。據騰訊公關總監張軍介紹，「微信拍了拍」還有「彩蛋」，可以實現「自拍」（double click自己頭像）。
*更新可撤回功能
8月13日，微信宣布，iOS用戶更新微信至版本7.0.15後，「拍一拍」消息可以撤回。操作方式很簡單，2分鐘内，長按拍一拍消息，點「撤回」即可，但撤回需雙方都是最新版本微信。
目前，Android用戶須在7.0.18版本方可使用該功能。
「微信拍一拍」新功能，在iOS版v7.0.13版本悄然登場，只要對方同樣已更新版本，也能收到這一提醒。
消息一出隨即引起關注，不少網友以之與QQ的「抖窗口」及「戳一戳」做對比。有網友吐槽，認為作用不大，又反映在工作群組中手滑點錯「拍了拍」上司，引起了尷尬。不過也有網友稱，有了「微信拍了拍」之後，就再也不用發「在嗎」了，大讚方便。
「微信拍一拍」上線後，亦迅速被網友挖掘出各類玩法，包括有人給好友改名備註，玩起了詞語接龍的遊戲，例如「你拍了拍『馬屁』」、「你拍了拍『自己的錢包』」、「你拍了拍『後腦勺』」等。另外，還有網友創作「微信拍一拍小尾巴生成器」，輸入想要的暱稱和後綴，便能生成特定效果。
另外，iOS版微信升級到v7.0.13版本後，微信號也擁有了改名功能，一年有一次機會改名。
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責任編輯：馬佩君
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