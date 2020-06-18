【中澳關係】外交衝突挫房產 中國客澳洲買樓意願按月減65% 達三年最低

中國日前發佈關於澳洲的旅遊和留學預警，顯示中澳緊張關係進一步升溫。同時，中國買家5月對澳洲房產的詢問數量跌至近三年來最低，較4月大減65%，顯示澳洲的房產在兩國外交衝突下首當其衝。

內地目前是澳洲地產投資的第三大來源

據路透社報道，國際房產門戶網站Juwai IQI公布的數據顯示，中國客戶對澳洲房產5月的詢問量較4月大減逾65%。由於澳洲控制疫情進展領先多數對手市場，4月時的詢問量大增。

Juwai IQI數據顯示，5月份下降之後，中國內地目前是澳洲地產投資的第三大來源，僅次於美國和加拿大。僅在上個會計年度，中國投資人便在澳洲住宅、商用建築、房屋拍賣投入61億澳元(約324億港元)。

若中方的購買意願持續低迷，近年來已成澳洲經濟一大支柱的房市可能面臨挑戰。但Juwai IQI的執行主席Georg Chmiel也表示，如果如果形勢不進一步惡化，情況將會穩定下來。

澳洲早前要求就中國疫情起源展開國際調查，並在近期對港區國安法表態，引起中方不滿。中國早前已向澳洲進口的大麥加徵關稅，又暫停三成半的澳洲牛肉進口，隨後還發布旅遊和留學預警。中國外交部表示，澳洲針對華人以至亞裔的歧視層出不窮，中國政府本著負責任的態度，提醒中國公民妥善安排出行計劃，並奉勸澳洲當局正視問題，採取切實措施維護和保障在澳中國公民的安全和權益。

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責任編輯：尹航

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